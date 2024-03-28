İşler tıkırında! Şükran Polat gelini Dilan Polat’ın izinden gidiyor, işte yeni geçim kaynağı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma başlatılan ve yaklaşık 5 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat, kendine yeni bir iş buldu. Gelinin izinden giden Polat’ın sosyal medyada ürün satışı yapması görenleri şaşırttı.

Lüks hayatlarını gözler önüne seren ve abartılı paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın sonu cezaevi oldu. Çift, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçtan 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FENOMEN OLMA YOLUNDA

Davanın seyri merakla takip edilirken, Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat, son paylaşımıyla gündeme geldi. Gelininin izinden giderek fenomen olma yolunda ilerleyen kayınvalide Polat, sosyal medyadan ürün tanıtımı yapmaya başladı. Söz konusu ürünün sindirim ve ödemlere iyi geldiğini iddia ederek 2.’sinin ise 1 TL olduğunu vurguladı.

Instagram’daki paylaşım sonrası eleştiriler peş peşe geldi. Sosyal medyada gönderiye “Bunların hiçbirine inanmayın” , “Para için yapmayacakları şey yok” , “Alanlara şaşıyorum” yorumları geldi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Bu eleştirilere kızan Şükran Polat, ardından bir paylaşım daha yaptı ve mesajında “Her şey vaktini bekler, Allah’a güven. Beni paylaşmaya devam, sakın pes etmeyin” ifadelerini kullandı.