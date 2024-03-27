Dilan Polat'ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule yeni işiyle şaşırttı! Paraya para demeyecek

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat’ın Özbekistan uyruklu yardımcısı Şule, sınır dışı edilmişti. Memleketine geri dönen kadın yeni işiyle hayrete düşürdü.

Dilan Polat’ın ‘kara kutusu’ olarak bilinen Özbekistanlı çalışanı Şule Shaklo Khaydarova’nın ülkesine döndükten sonra bambaşka bir sektöre atıldığı ortaya çıktı.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Şule, Polat çifti tutuklandıktan sonra onların villasında kalmaya devam etmiş ve ikilinin çocuklarına bakacağını belirmişti. Ancak Şule’nin Özbekistan'dan gelen iki akrabasını Polatların villasına yerleştirdiği iddiaları üzerine polis çalışma başlatmıştı.

Eve giden ekipler, Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova’yı gözaltına almıştı. Daha sonra ise Türkiye’ye turist vizesi ile girdikleri tespit edilerek ikamet izinleri bittikleri için sınır dışı edilmişlerdi.

GECE KULUBÜ AÇTI

Dilan Polat’ın sağ kolu Şule memleketine geri dönerken, “Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum” notunu düştüğü videoyla adından söz ettirmişti.

Uzun süredir ne yaptığı merak konusu olan kadın, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Şule’nin memleketi Özbekistan’da gece kulübü açtığı ortaya çıktı.

Arkadaşının ‘Hayırlı olsun’ yazdığı fotoğrafı kendi sayfasında yayınlayan Şule’ye pek çok yorum geldi. Bazı kişiler ‘Mekanı Polatlar’ın parasıyla mı açtı?’ demekten kendini alıkoyamadı.