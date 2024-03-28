Dilan Polat eski ortağı Nez Demir ile mahkemede yüzleşti! Ağlayarak ifade verdiler

Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikayetinden vazgeçti. İki arkadaş duruşmada ağlayarak ifade verdi. Daha sonra ise Dilan Polat şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

5 aydır cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’tan sonra eski ortağı Nez Demir’in de mal varlığına el konulmuştu. Polat, kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla fenomen Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Bugün görülen davada taraflar yüzleşti.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN GÖRÜNTÜLÜ KATILDI

Dilan Polat’ın şikayetinin ardından Nez Demir hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

“TEHDİT UNSURU OLARAK ATMADIM”

Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, “Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar” dedi.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLADILAR

Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.