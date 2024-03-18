Dilan-Engin Polat iddianamesinden yeni detaylar! Kirli plan ortaya çıktı: Suikast karşılığı bayilik teklif etmiş

Şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına yönelik soruşturmada, 5 aydır cezaevinde bulunan Dilan ve Engin Polat’ın olayın azmettiricisi oldukları belirlendi. İddianamede tanık olarak Halil İbrahim Kalkan, ifadesindeki “Sezgin Polat, Parlak'ı vurmam halinde güzellik merkezi bayiliğini bedelsiz vereceğini söyledi” sözleriyle dikkat çekti.

"Resmi belgede sahtecilik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" gibi suçlardan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak’ın iş yerine düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Söz konusu olaya ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddiasıyla Engin ve Dilan Polat dahil 8 şüpheli için "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde iddianameye ilişkin yeni ayrıntılara yer verildi.

BABA SEZGİN POLAT’TAN SUİKAST KARŞILIĞI BAYİLİK TEKLİFİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan, açıklamalarıyla dikkat çekti. Kalkan, Sezgin Polat'ın, Banu Parlak'ı vurması karşılığında kendisine Dilan Polat Güzellik Merkezi Bayiliği teklifi yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“2017 yılında Sezgin Polat'a 500 Bin TL borç vermiştim. Bu parayı geri alamadım. 2023 yılı başlarında Sezgin Polat, oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat'a ait güzellik merkezlerinin bir bayiliğini borca mahsuben bana vereceğini ancak kendilerine ticari hayatta zorluk çıkartan Banu Parlak ismi şahsın vurulması gerektiğini, Banu Parlak'ı vurmam halinde 2 Milyon TL değerindeki bayiliği bana karşılıksız vereceğini söyledi. Bu teklifi kabul etmedim.

Halil İbrahim Kalkan

“KİMİN YAPTIĞINA DAİR BİR FİKRİM YOK”

Banu Parlak’ı tanımadığını belirten Halil İbrahim Kalkan, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

“Paramı istemeye devam edince de bu şahıslar beni ayağımdan vurdu. Yaralanmama ilişkin gerekli müracaatlarda bulundum. Vurulduktan sonra Banu Parlak bana sosyal medyadan ulaştı. Dilan Polat ve Engin Polat'tan şikayetçi olacağını belirterek 'Bana şahitlik eder misin? diye sordu. 'Şahitlik yaparım' dedim. Ancak Banu Parlak bu konuyu basına yansıtarak, beni de gazeteciler ile muhatap etti. Normal şartlarda Banu'yu tanımam. Bu zamana kadar bir ilişkim olmadı. İşyerinin kurşunlandığını sosyal medyadan öğrendim. Arayıp 'geçmiş olsun' dedim. Kimin yaptığına dair bir fikrim yok.”