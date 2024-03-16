Dilan Polat ve Engin Polat için azmettirme soruşturmasında istenen ceza belli oldu! Dikkat çeken ‘Daltonlar’ ayrıntısı

"Resmi belgede sahtecilik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" gibi suçlardan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için "Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan iddianamede silahlı saldırının failinin ‘Daltonlar Çetesi’ olduğu belirtildi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin ve Dilan Polat dahil 8 şüpheli için 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; iddianamede silahlı saldırının failinin, elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu da belirtildi.

YOLLADIĞI VİDEO İLE TEHDİT ETMİŞ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Dilan Polat ile Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, Polat'ın "Tedbir kararının anasını göreceksin, iftiranın danasını göreceksin. Bitti bitti... Sana bu prim fazla bile... Sana daha ne mesajlarım var sıra sıra..." şeklinde konuştuğu bir video ile Parlak'ı tehdit ettiğine yer verildi.

'DALTONLAR ÇETESİ' İLE İRTİBAT KURMUŞLAR

Bu mesajdan kısa süre sonra Sezgin, Engin ve Dilan Polat'ın ortak kararıyla Engin Polat'ın, Gürcistan'daki bağlantılarını kullanarak kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurduğu kaydedildi.

Gökdemir kardeşlerin, suç örgütüne ait hücre evinde eyleme hazır halde bekleyen Batuhan İnci, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç ve İsmail Emre Arifoğlu adlı şüphelilere eylemde kullanacakları motosiklet ve silahı teslim alacakları konum ile Parlak'ın işyerinin konumuyla birlikte talimat verdikleri anlatıldı.

Şüpheliler talimat doğrultusunda 1 Ekim gece saatlerinde Parlak'ın işyerine 2 ayrı silahlı saldırı gerçekleştirdiği, saldırı sebebiyle 45 bin Türk lirası kadar maddi hasar oluştuğu, işyerinin camında 5 kurşun deliği olduğu tespit edilirken işyerinin önündeki yolda da toplam 9 mm çapında 5 boş kovan ele geçirildiği belirtildi.

"BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİKLERİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİM"

İddianamede yer verilen Banu Parlak'ın şikayet dilekçesinde ise "Dilan Polat eski arkadaşımdı. Aynı sektörde faaliyet gösteren bir firma kurmam üzerine Dilan Polat ve Engin Polat bana husumet beslemeye başladı. Bu husumetimiz nedeniyle başlayan hukuki süreçler sonuçlandı. Ancak son zamanlarda kamuoyuna duyurulan bazı itiraf ve ihbar mahiyetindeki açıklamaları sebebiyle Engin ve Dilan Polat'ın benimle hukuk sınırları dışında hesaplaşma gayreti içerisine girdiklerini ve beni öldürtmek istediklerini anlıyorum. Basına da yansıyan bir videoda Halil İbrahim Kalkan isimli şahıs, Engin, Dilan Polat ve Gürsel Yılmaz tarafından azmettirilen bir şahsın silahlı saldırısına uğradığını, kendisinden beni ve Seyhan Soylu'yu vurmasını istediklerini ancak kendisinin kabul etmediğini açıkladı. Polat ailesinden beni öldürtmek istedikleri için şikayetçiyim. İşyerime ilk silahlı saldırı gerçekleştikten sonra sosyal medya hesabımdan 'İşyerime geçiyorum' şeklinde paylaşım yaptığım bunun üzerine işyerime tekrar silahla ateş edildiğini öğrendim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim 2023'te giden motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.