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Haberler > Magazin > Damla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladı

Damla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Damla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sihirli Annem dizisinde rol alan Damla Ersubaşı, daha önce çektiği bir videoda “Bir dönem uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım” itirafıyla gündem olmuştu. Ağlayarak açıklama yapan oyuncu, sosyal medyada yayılan videosunun tehditle çekildiğini, bu görüntüleri eşinin servis ettiğini öne sürmüştü. Damla Ersubaşı, son paylaşımında ise evinin polis tarafından arandığını belirtti ve uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı.

Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem’de Tuğçe karakterini canlandıran Damla Ersubaşı’nın uyuşturucu batağına düştüğünü itiraf ettiği video çok konuşulmuştu. Görüntülerde Ersubaşı, “Şimdi ben bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Sonra parayı kumarda ve uyuşturucuda harcadım” ifadeleriyle dikkat çekmişti. 

UYUŞTURUCU İTİRAFI VİDEOSU TEHDİTLE ÇEKİLMİŞ

Mustafa Can Keser ile evliliğinden 2 kızı olan Damla Ersubaşı’nın avukatı, videoda montaj yapıldığını ve söz konusu görüntünün tehdit zoruyla çekildiğini açıklamıştı. Keser’in Ersubaşı’na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenilmişti ayrıca “Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum” diyerek mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Damla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladı - 1. Resim

“TEMİZ RAPORU ALDIM”

2016 yılında evlenen ve 2020’de boşanan çiftten Damla Ersubaşı, uyuşturucu kullanmadığını ispatlamak için test sonuçlarını yayınlayacağını belirtmişti. Son yaptığı paylaşımda temiz raporu aldığını söyledi. Açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

“Beni seven ve destekleyenlere hem teşekkür etmek için bu sevgilerini boşa çıkarmadığını söylemek için olayı anlatacağım. 26 Aralık’ta evim arandı. Kan testim verildi çıkan videoya dair. Onun da sonucu önceki gün geldi, temiz raporunu aldım. Yapılması gereken bir şeydi. Gelen polis arkadaşlar çocuklar evde diye çok ince davrandı. Herkes yapması gereken işi yaptı, ben testimi verdim. Olur da bir gün çocuklarımın karşısına çıkarsa diye test sonucunu paylaşmam gerektiğini düşündüm.”

Sosyal medyada kullanıcılar ise “Baba çocukları vermemek için anneye iftira atmış” , “Ne biçim bir adamdır ki çocuklarının annesine böyle bir şey yapıyor” yorumlarıyla oyuncuya destek verdi.

Damla Ersubaşı uyuşturucu batağında olduğunu itiraf etmişti! “Polis evimi aradı” deyip gerçeği açıkladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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