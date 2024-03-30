Ünlü YouTuber röportaj için gittiği ülkede en tehlikeli çete tarafından kaçırıldı

YouTube’da ‘YourFellowArab’ kullanıcı adıyla bilinen ve gerçek adı Addison Pierre Maalouf olan fenomen, bir çete lideri ile röportaj yapmak için gittiği Haiti’de kaçırıldı.

Haiti 24.net'in haberine göre, YourFellowArab ya da bilinen Addison Pierre Maalouf, en güçlü çete liderlerinden biri "Barbekü" olarak bilinen G-9 Ailesi ve Müttefikleri'nin (G9 Fanmi e Alye - G9) başındaki Jimmy Cherizier ile röportaj yapmak için Atlantada’ki evinden yola çıktı.

Ancak fenomen ismin Haiti’ye varışından sadece 24 saat sonra en büyük ve en tehlikeli suç örgütü olan '400 Mawozo' (400 Denyo) çetesi tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

600 BİN DOLAR FİDYE İSTENİYOR

Çıkan haberlerde Maalouf’in 600.000 dolar fidye için tutulduğu öğrenildi. Fenomenin 40.000 dolar ödenmiş olmasına rağmen, kaçıranların büyük miktarda para talep ettikleri kaydedildi.

YouTube yıldızının kaybolduğu haberi internette hızla yayılırken, twitch yayıncısı arkadaşı Lalem fenomenin rehin alındığını doğruladı.

“ONU KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Lalem X'te "İki hafta boyunca gizli tutmaya çalıştım ama şimdi her yerde duyuluyor" diye yazdı. Daha sonra ise “Evet, Arab Haiti'de kaçırıldı ve onu kurtarmak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Lalem ayrıca Maalouf'un Haiti'de bir otelde izleyicilerine ülkede bulunmanın tehlikelerini anlattığı son videosunu da paylaştı.

Videoda Maalouf, ekibiyle birlikte başkent Port-au-Prince'e gitmeyi planladıklarını ancak güneş ışığında varabilmek için sabahın erken saatlerine kadar beklemek zorunda kaldıklarını söylüyor.

“EĞER ÖLÜRSEM…”

Maalouf daha önce 10 Mart'ta çektiği videoda seyahate çıkacağını bildirmişti. X'te "Eğer ölürsem, çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler" diye yazmıştı.

Cuma günü bir başka YouTuber Lord Miles, kaçıranların telefonunu kullanarak Maalouf ile doğrudan konuştuğunu iddia etti. Maalouf'un Haiti'de devam eden ayaklanmaları kaydetmek için ülkeye geldiğini ve sadece 24 saat sonra kaçırıldığını söyledi.

Ayrıca “Başkent Port-au-Prince'in doğu eteklerinde bir yerde bir kafeste tutuluyor” diye yazdı.