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Haberler > Magazin > Kıvanç-Beril Talu çiftinin mağdurları artıyor! Kuaförlerini de dolandırdıkları ortaya çıktı

Kıvanç-Beril Talu çiftinin mağdurları artıyor! Kuaförlerini de dolandırdıkları ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 150 milyonluk vurgun iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma devam ederken yeni bir skandal daha patlak verdi. Çiftin, Ali K.’yı bir kuaför dükkanına ortak etme vaadiyle dolandırdığı öğrenildi.

Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medyada fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun, kuaförünü de 7 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdur Ali K. şikayetçi olurken; dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kıvanç-Beril Talu çiftinin mağdurları artıyor! Kuaförlerini de dolandırdıkları ortaya çıktı - 1. Resim

ŞİKAYETÇİ OLDU

"Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Nişantaşı’nda kuaför salonu bulunan Ali K.,’de çift hakkında şikayette bulundu. 

Kıvanç-Beril Talu çiftinin mağdurları artıyor! Kuaförlerini de dolandırdıkları ortaya çıktı - 2. Resim

DÜKKAN İÇİN TEKLİFTE BULUNMUŞ

Talu çiftiyle Nişantaşı'ndaki iş yerinde tanıştığını ifade eden Ali K., 24 Ekim 2022 günü yeğeninin evinde misafirlikte olduğu esnada sosyal medya platformundan Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını, kendisine ‘Bir proje var’ diyerek teklifte bulunduğunu söyledi. Kıvanç Talu’nun kuaför Ali K.’ye, Bağdat Çaddesi’nde bir dükkan açmak istediği ve birlikte çalışmak için teklifte bulunduğu iddia edildi. 

Kıvanç-Beril Talu çiftinin mağdurları artıyor! Kuaförlerini de dolandırdıkları ortaya çıktı - 3. Resim

ORTAK ETME VAADİYLE DOLANDIRMIŞLAR

Ali K., kuaför dükkanı bahanesiyle kandırıldığını söyleyerek Talu çiftine 31 Ekim 2023 günü elden 7 bin dolar (224 bin Türk lirası) verdiğini ileri sürdü. Müşteki Ali K.'nın kuaför dükkanına ortak etme vaadiyle kendisini dolandıran Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki şikayeti sonrası yeni bir soruşturma açıldı. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin yapıldığı yer itibariyle dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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