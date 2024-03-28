Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip’ten itiraf: Hem fiziksel hem de psikolojik şiddete uğradım

Bir dönem Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Duygu’ karakteriyle yıldızı parlayan Hayal Garip, sosyal medya hesabından sevgilisi Serkan K. tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti. Yaşadıklarını satır satır anlatan Garip, söz konusu olayla ilgili davanın bugün görüleceğini belirtti.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şiddet itirafında bulundu.

İpsiz Recep, İstanbul’da Aşık Oldum, Yüzyıllık Mühür gibi yapımlarda rol alan ve Çocuklar Duymasın’da üstlendiği Duygu rolüyle yıldızı parlayan Hayal Garip, 2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile nikah masasına oturmuştu. Bu evliliğinden iki kız çocuk sahibi olan çift 2021 yılında boşandı.

“DUYGUSAL VE FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIM”

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Hayal Garip, geçtiğimiz sene Serkan K. ile birliktelik yaşamaya başladı. Genç oyuncu, erkek arkadaşından şiddet gördüğünü ve dava açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Hayal Garip’in açıklamasının tamamı şöyle;

“Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı. Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. İyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun!”

“HAKARET, İFTİRA, DAYAK, DAHA ÇOK DAYAK…”

“Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor... İlk önce kızlarıma hem özür hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim.”

“BAŞKA MAĞDURLARIN OLMAMASI İÇİN MÜCADELEMİ PAYLAŞIYORUM”

“28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için…”