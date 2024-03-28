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Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş yorumu gündeme oturdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş yorumu gündeme oturdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı Yıldız Tilbe, emekli olduğunu açıkladı. Emekli maaşını beğenmeyen Tilbe, "Eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin" dedi.

Yaptığı çıkışlarla, sahne şovlarıyla ve şarkılarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan sanatçı Yıldız Tilbe, emekli olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi takipçilerine duyuran Tilbe, emekli maaşını eleştirdi ve "Ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" dedi.

"ŞİMDİKİ EMEKLİLERE ALLAH YARDIM ETSİN"

Tilbe, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli oldum. Eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı, ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten, kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur, budur. Mübarek Ramazan Allah Razı??"

Tilbe'nin emekli olduğunu açıklaması ve maaşını eleştirmesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

"EMEKLİ MAAŞI 150 BİN LİRA OLMALI" DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü şarkıcı, emekli maaşına ve asgari ücrete Temmuz 2023'de yapılan zam öncesi yaptığı açıklamasında da "Emekli maaşlarının en az 150 bin TL, işçi ve aylık çalışanların ise en az 200 bin TL olması gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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