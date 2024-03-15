Yaşar Alptekin şarkıcı Serdar Ortaç’a seslendi: Seni rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm

Sosyal medyada son dönemde sık sık canlı yayın açan Serdar Ortaç’ın alkollü şekilde kamera karşısına geçmesi ve ruh hali takipçilerini üzmüştü. Mankenlik ve oyunculuk kariyerini noktalayıp maneviyata yönelen Yaşar Alptekin katıldığı bir yayında Ortaç’a seslendi. Ünlü şarkıcıya yardım etmek istediğini belirten Alptekin, konuşmasında “Rabbimle tanış istiyorum, seni rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm” dedi.

Yaşar Alptekin geçtiğimiz gün TV8’deki Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Serdar Ortaç’ın son dönemdeki haline üzüldüğünü söyleyen Alptekin, ünlü şarkıcıyla ilgili açıklamalar yaptı.

“BENİ KURTARIN DİYOR”

MS hastalığıyla mücadele eden ve son zamanlarda alkollü şekilde açtığı TikTok yayınlarıyla adından söz ettiren Ortaç’a seslenen Alptekin kendisine yardım eli uzatmak istediğini belirtti. Açıklamasında ise şunları söyledi:

“Ben bu TikTok görüntülerini ilk karımla seyrettiğimde ikimiz de oturduk, ağladık Çünkü burada bir çığlık var. İçeride sessiz bir çığlık var. Beni kurtarın, ben kurtulmak istiyorum diyor ama kendi halinde kurtulacak halim yok. Yardım edin bana diyor, anlayana…. Yardım edin diye çığlık atıyor bu çocuk ve uçurumun eşiğinde. Ben hiçbir şekilde tanımadığım halde Serdar’a ulaşmaya çok çalıştım. Telefon numarasına ulaşmaya çalıştım, menajerini aradım. Yani benim kötü amacım yok, yalnızca o çocuğun maneviyata ihtiyacı var. Allah'a dinlemeye ihtiyacı var. İnşallah ona ulaşırım, gayret gösteriyorum.”

“GÖNLÜNÜ FERAH EDECEĞİM”

Serdar Ortaç ile konuşmak istediğini belirten Alptekin, sözlerinin devamında ise “Önce ben hep karşı tarafı dinler ve onu anlamaya çalışırım. Ondan sonra onun ne eksiği varsa onu anlatacağım. Eksiği belli. Allah ile tanışmak istiyor ve ona yönelmek istiyor ama birisi arkadan tutar seni, böyle hareket edersin de gidemezsin ya. O misal, bir tarafı istiyor, bir tarafı istemiyor. İsteyen tarafın ağır basması için ben gereken konuşmaları yapacağım. Onunla buluşabilsem gönlünü ferah edeceğim, yani eksiğini en güzel şekilde gidermeye çalışırım ama ulaşamadım” dedi.

“RABBİMLE TANIŞ İSTİYORUM”

Serdar Ortaç’a ulaşamayan Alptekin, Ortaç’a şu şekilde seslendi:

“Serdar seninle tanışmak istiyorum ve bazı şeyler anlatmak istiyorum, hani Rabbimden bahsetmişsin ya videonda. Rabbimle tanış istiyorum, seni rabbimle tanıştırmak için gönüllüyüm. Eğer benim telefonuma cevap verirsen, benimle görüşmek istersen yarım saat fazla değil, o yoğun iş temponda yarım saat bana ayırman. Senden rica ediyorum, bu istediğim benim için değil, senin için. Elimde sihirli değnek yok. Bir şeyleri tam anlamıyla değiştiremem ama samimi bir şekilde gönlümden seninle konuşmak geliyor. Lütfen bu isteğimi ricamı kırma. İnşallah görüşürüz, sana Rabbini anlatırım inşallah.”