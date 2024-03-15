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Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Kaan Taşaner kadroya dahil oldu, hikayeyi değiştirecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Kaan Taşaner kadroya dahil oldu, hikayeyi değiştirecek!
Kızılcık Şerbeti, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Diziye 57. bölümde katılacak Taşaner, Fatih’ten boşanan Doğa’nın (Sıla Türkoğlu) partneri olacak.

Her hafta sosyal medyada nabzı yükselten ve olayların bitmediği Kızılcık Şerbeti, yapılan bir transferle adından söz ettirdi. Sevilen yapıma Doğa’nın erkek arkadaşı rolüyle Kaan Taşaner katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem’le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa’nın hayatına da yeni biri girecek.

Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Kaan Taşaner kadroya dahil oldu, hikayeyi değiştirecek! - 1. Resim

DOĞA İLE PARTNER OLACAK

Bir süredir kendisini çocuğuna adayan Doğa’nın hayatına girecek olan zengin iş insanı 57. bölümde hikâyeye dahil olacak. Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, fenomen dizinin yapım şirketi ile anlaştı. Taşaner’in canlandıracağı karakterin adı henüz net değil ancak ünlü oyuncu rolü için yakın zamanda provalara başlayacak.

Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: Kaan Taşaner kadroya dahil oldu, hikayeyi değiştirecek! - 2. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ 55. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öte yandan Kızılcık Şerbeti’nin 55. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümde Çimen’in, Gökhan ile dini nikahla evlenmiş olması Kıvılcım’ın evine bomba gibi düşecek. Doğa ve Alev’in de az da olsa bu konuda bilgi sahibi olmaları ve kendisine söylememeleri onu kızdıracak. 

Mihri’nin, Metehan’a olan sevgisi yüzünden intihara kalkışması Ertuğrul’u yıkacak. Fatih ile evlenmek için babasını razı eden Görkem, hazırlıklara başlayacak, hem de ailelerinin bir araya gelmesini sağlayacak. 

Alev’le uzlaşma yolu arayan Abdullah bir türlü istediği sonucu alamasa da denemekten vazgeçmeyecek. Alev’i ise kimsenin beklemediği bambaşka bir hamle yapacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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