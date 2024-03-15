Erzurumlu kadının sokak röportajı sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı tepkisiz kalmadı

Erzurum'da iftar sonrası yapılan bir sokak röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu. Mikrofon uzatılan kadının sözleri kısa sürede viral olurken, Erzurumlu olduğu bilinen Acun Ilıcalı da kadının sözlerine kayıtsız kalmadı.

Özellikle YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan sokak röportajları zaman zaman Türkiye'nin gündemine oturuyor. Seçim dönemlerinde çok konuşulan açıklamalar gelirken, bu kez Ramazan ayında iftar sonrası röportajlar yapılmaya başlandı. Bunlardan birisi viral oldu, yüz binlerce kez izlendi.

ERZURUM'DAKİ RÖPORTAJ VİRAL OLDU

Erzurumlu bir kadın iftar sonrası çıktığı yürüyüşte kendisine mikrofon uzatılınca açıklamalarda bulundu. "Vallahi Ramazan'ın ilk günü çok güzel geçti. Yedik, içtik, şiştik. Bak ne kadar güzel" diyen kadın, "Aslında sevmem Erzurum'un insanlarını da. Ben de buralıyım. Kendimi de sevmiyorum. Biraz daha kültürlü olsak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Röportajın yayınlanacağını Instagram hesabını öğrenen kadın "Rezil olacağım. Ya bizim herif görürse? Daha geçenlerde kriz geçirdi" dedi. Röportajı eşine selam göndererek bitiren Erzurumlu kadının samimi halleri ve 'Erzurum' yorumu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ACUN ILICALI KAYITSIZ KALMADI

Erzurumlu olan ve bunu her platformda dile getiren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da bu röportaja kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından röportajı paylaşan Ilıcalı, videoya kalp emojisi de koydu.

Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yağdı.