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Haberler > Magazin > Survivor All Star’da sürpriz veda! İddialı isim elendi, konseydeki ‘tebessüm’ gözlerden kaçmadı

Survivor All Star’da sürpriz veda! İddialı isim elendi, konseydeki ‘tebessüm’ gözlerden kaçmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2024’ün dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme potasında Pınar Saka, Aysu Keskin, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek yer aldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı düello sonunda Survivor birincilik hayallerine veda eden isim Pınar Saka oldu.

TV8’de yayınlanan Survivor All Star’ın heyecan dolu bölümünde eleme potasında bulunan Pınar Saka, Aysu Keskin, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek kozlarını paylaştı. Düello sonunda iddialı yarışmacı Pınar Saka, yarışmaya veda etti. 

VEDA EDEN İSİM PINAR SAKA OLDU

Heyecan ve gerilimin giderek tırmandığı Survivor All Star’da düellonun ilk turunda Gizem Memiç 5-0'lık skorla Aysu Keskin'i yenerek yarışmaya devam etmeyi garantiledi. Daha sonra ise Berna Canbeldek 5-3'lük skorla Pınar Saka'yı yendi ve eleme potasından adını sildirdi. Düello finalinde ise Aysu Kesin'e 5-3'lük skorla yenilen Pınar Saka Survivor’a veda etti.

Survivor All Star’da sürpriz veda! İddialı isim elendi, konseydeki ‘tebessüm’ gözlerden kaçmadı - 1. Resim

“KIRDIĞIM KİŞİLERDEN ÖZÜR DİLERİM”

Yarışmadan elenen Pınar Saka, veda konuşmasında duygusal sözler sarf etti ve kavga ettiği yarışmacı arkadaşlarından şu sözlerle özür diledi: “Bugün atışlar bana bakmadı demenin telafisi olmadığı bir akşam çünkü bunun yarını yok. Şu an nasıl hissediyorsun dersen, bir araba gidiyor ve ben daha varmak istediğim durağa varmadan arabadan indim, indirildim neyse… Araba devam ediyor, arkasından bakıyorum, üzgünüm ama bir yandan da her zaman indiğim yerden başka güzel yollara da devam ettim, şimdi de aynısının olacağına inanıyorum. Elimden geleni yaptım, savaştım ama rakiplerim daha iyi savaştı. Takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var. Görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var. Hepsine teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim.”

“GÜLDÜĞÜME BAKMAYIN, İÇİM KAN AĞLIYOR”

Pınar Saka sözlerinin devamında ise “7 sene sonra buraya geldim, iyi ki geldim, hiç pişman değilim. Değişik bir deneyim oldu böyle, kendimi herhalde köprüden önce son çıkış gibi bir denemek istedim, bilmiyorum. Köprüden şimdi düştüm, üzgünüm ama dediğim gibi tesellim oğluma, sevdiklerime kavuşacak olmak. Güldüğüme bakmayın, bazen için kan ağlarken yüzün farklı şekilde davranabiliyor. Benim yolculuğum bitti, tekrar söylüyorum. Hepinizin yolu açık olsun arkadaşlar” dedi.

Survivor All Star’da sürpriz veda! İddialı isim elendi, konseydeki ‘tebessüm’ gözlerden kaçmadı - 2. Resim

SEDA’NIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan kardeşi Sema'nın diskalifiye olmasına sebep olan Pınar'ın gidişi Seda'yı sevindirdi. Eleme esnasında Seda’nın yüzündeki tebessüm izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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