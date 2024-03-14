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Haberler > Magazin > Survivor’da baba olacağını öğrenen Yunus Emre’nin eşi Beria Özden bebeğini kaybetti

Survivor’da baba olacağını öğrenen Yunus Emre’nin eşi Beria Özden bebeğini kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor’da baba olacağını öğrenen Yunus Emre’nin eşi Beria Özden bebeğini kaybetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’da kırmızı takımda mücadele eden Yunus Emre, dün kazandığı iletişim oyunu sonrasında baba olacağını öğrenmişti. Mutluluktan havalara uçan yarışmacının eşi Beria Özden’den kötü haber geldi. Özden, sosyal medyada yaptığı açıklamayla bebeğini kaybettiğini söyledi.

TV8’in sevilen yarışması Survivor’da mücadele eden ve aldığı cezalarla adından söz ettiren Yunus Emre, dün kazandığını iletişim oyunu sonrası eşi Beria Özden’in hamile olduğunun müjdesini almıştı ancak Özden üzücü gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. 

Survivor’da baba olacağını öğrenen Yunus Emre’nin eşi Beria Özden bebeğini kaybetti - 1. Resim

Survivor All Star'da Yunus Emre, dün kazandığı iletişim oyunu sonrası canlı yayın açmış ve eşinin hamile olduğunu öğrenmişti.

“GEBELİK SONLANDI, EŞİME KENDİM SÖYLEMEK İSTERDİM…”

Saatler önce eşine bebek haberini veren Beria Özden, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sıkıntıları nedeniyle gebeliğin sonlandığını duyurdu. Üzen haberi açıklayan Özden, şu ifadeleri kullandı: 

“Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez.”

“ÜZGÜNÜM, BU DİRENCİ GÖSTEREMEDİM”

İlaçları kullandığı için pişman olduğunu söyleyen Özden, sözlerinin devamında ise “Şu an kimseyle konuşmak istemiyorum. Baştan bilseydim o ilaçları kullanmazdım, daha dikkatli olabilirdim. Stres olduğunu düşünüyordum. Dün sağlığım iyi olmadığı için bilgi verdim. Üzgünüm, bu direnci gösteremedim” dedi.

Survivor’da baba olacağını öğrenen Yunus Emre’nin eşi Beria Özden bebeğini kaybetti - 2. Resim

Yaşanan bu gelişme, Yunus Emre'nin sevenlerini üzdü. Kötü haberi Yunus Emre’ye Acun Ilıcalı’nın verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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