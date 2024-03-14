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Haberler > Magazin > Ramazan ayında içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz’dan ilk açıklama! Pişman olmuş

Ramazan ayında içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz’dan ilk açıklama! Pişman olmuş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan ayında içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz’dan ilk açıklama! Pişman olmuş

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medyada içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz, sosyal medyada tepkilerin hedefi olmuştu. Dün akşam ‘CMXXIV’ adlı yeni gösterisiyle sahneye çıkan komedyenin eleştirilere cevap vererek pişman olduğunu söylediği öne sürüldü. Yılmaz’ın bir sağlık sorunu nedeniyle keyifsiz olduğu ve gösteriyi de erken bitirdiği belirtildi.

Ramazan ayının başladığı ve ilk oruç için sahura kalkılan gecede Komedyen Cem Yılmaz, rakı masasından bir fotoğraf paylaşmıştı. Elinde rakı bardağı tutan Yılmaz’ın bu paylaşımı Ramazan ayının manevi atmosferine saygısızlık olarak görülmüş, ünlü komedyen sosyal medyada çok eleştirilmişti. 

Ramazan ayında içkili paylaşım yapan Cem Yılmaz’dan ilk açıklama! Pişman olmuş - 1. Resim

“İÇKİ MESELESİNDEN PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Cem Yılmaz, dün akşam ‘CMXXIV’ adlı yeni gösterisiyle sahneye çıktı. Yaptığı alkollü paylaşımla gözleri üzerine çeken Yılmaz, sahnede pişman olduğunu dile getirdi. Gösteriyi izlemeye giden Youtuber ve oyuncu Melih Abuaf, komedyenin sahnede yaptığı açıklamadan bahsetti ve tahminen bir sağlık sorunu yaşadığını şu sözlerle aktardı:

“Dün akşam Cem Yılmaz’ın gösterisine gittik ailece. Güldüm, ben hep kendisine ama çıktığımızda sinirim bozulmuştu. İki saatlik gösteri zaten 1 saat 15 dakika sürdü. Tahminen bir sağlık sorunu yaşıyor. Son dönemdeki içki meselesinde o konuda pişman olduğunu söyledi, epey anksiyetik bir durum olmuş sanırım. Bence keyfi de yerinde değildi, orada olmak istiyor muydu emin değilim. Ağzımda çok kötü bir tat kaldı. Bir taraftan sağlığında bir şey mi var mı diye düşündüm. Bilet iade vs. gibi hiçbir açıklama yapılmadı.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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