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Haberler > Magazin > Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi

Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seda Sayan, Çağlar Ökten, Boşanma, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile boşanacaklarına dair çıkan haberlere canlı yayında cevap verdi. İddialara ateş püsküren Sayan, çıkan haberlerden ailesinin etkilendiğini belirterek “Yapmayın ya böyle abuk subuk haberler, niye yapıyorsunuz ki öyle bir şey olsa çıkar söyleriz. Bu kadar zor mu, bugüne kadar söyledim de bunu mu saklayacağım?” dedi.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 24 Nisan 2022’de nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir beraberlik sürdüren çiftin evliliğinde kara bulutların dolaştığı ve boşanacakları öne sürüldü. 

Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi - 1. Resim

SEDA SAYAN: DAHA BİRBİRİMİZE ‘ÖTE GİT’ DEMEDİK

Basına yansıyan iddialar sonrasında Seda Sayan’dan açıklama geldi. Canlı yayında çıkan haberlere sert çıkan Sayan, şöyle konuştu:

“Her yerde Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşandı boşandı boşandı… Sinirim bozuluyor. Yani nereden çıkarıyorsunuz. Hepimizin ailesi var ya… Çağlar’ın halası arıyor yazık, Bak bir sürü küfür ediyorum size, içten rahatlıyorum. Yapmayın böyle şeyler, 2 buçuk yıldır beraberiz, daha birbirimize öte git demedik. Burada da görüyorlar. Ayrıca buradaki bizim aşkımızı hem arkadaşlarım hem burada çocuklar bile görüyorlar hepsi şahit.”

Seda Sayan ile Çağlar Ökten boşanıyor mu? Beklenen açıklama geldi - 2. Resim

“BUGÜNE KADAR SÖYLEDİM, BUNU MU SAKLAYACAĞIM”

Çıkan haberlerden hasta annesinin ve tüm ailesinin etkilendiğinin altını çizen Sayan, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Siz rahat olun, çok şükür bizim aramızda bir şey yok. Bakın benim annem hasta kadın, üzülüyor, kafası takılıyor yani bir şey var zannediyor kadıncağız. Bunları bir şekilde görüyorlar, ablam görüyor, ablam rahatsız… Çağlar’ın ailesi merak ediyor, Yapmayın ya böyle abuk subuk haberler, niye yapıyorsunuz ki öyle bir şey olsa çıkar söyleriz. Bu kadar zor mu, bugüne kadar söyledim de bunu mu saklayacağım? Ayrılıyoruz ayrılıyoruz. Allah korusun. Gerçi bir yandan da işime geliyor. Pis kem gözler gitsin diyorum.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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