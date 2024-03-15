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Haberler > Magazin > Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oldu! İşte ilk poz

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oldu! İşte ilk poz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oldu! İşte ilk poz
Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Hazar Ismi, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2021 yılında dünya evine giren Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Zeynep adında bir kız bebekleri olan çift, oğullarına Hazar adını verdi.

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk bebeklerini 2022’de kucaklarına alan ikili, dün akşam ikinci çocuklarına kavuştu. 

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oldu! İşte ilk poz - 1. Resim

BEBEKLERİNE HAZAR ADINI VERDİLER

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ikinci kez anne baba oldu. Mutlu çift, dünyaya gelen oğullarına ‘Hazar’ adını verdi. Çeşmioğlu’nun bebeğini özel bir hastanede yaptığı sezaryen doğumla dünyaya getirdiği öğrenildi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının da iyi olduğu bilgisi edinildi. 

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oldu! İşte ilk poz - 2. Resim

Baba oğuldan ilk poz...

HAZAR NE DEMEK?

Hazar isminin anlamı ‘barış’ olarak bilinir. Okunuşu ve telaffuzu açısından da beğenilen bu isim bir yeri mesken tutmuş, yurt edinmiş halkları tanımak için kullanılır, ‘göçebe’ kelimesinin zıttıdır.

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne baba oldu! İşte ilk poz - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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