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Eski şampiyon Adem Kılıçcı’dan Survivor itirafı! “Acun Ilıcalı’ya kırgınım” deyip içini döktü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 şampiyonu ve milli boksör Adem Kılıçcı, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Acun Ilıcalı’ya kırgınım” diyen Kılıçcı sebebini açıkladı ve bu sene Survivor All Star’a neden gitmediğini anlattı.

Katıldığı Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren Adem Kılıçcı, Gökhan Çınar’ın sunduğu ‘Bana göre’ programına konuk oldu. Kılıçcı, programdaki açıklamalarıyla gündem oldu. 

SURVIVOR ALL STAR 2024’TE NEDEN YOK?

Adem Kılıçcı, bu sene Survivor All Star için kendisine iyi bir teklif geldiğini ancak teklifi reddettiğini şu sözlerle açıkladı:

“Acun ağabeyle görüştük. Açıkçası bana çok da güzel bir teklif verdi, yani normalde gitmem gereken bir teklif verildi ama ben böyle sadece sosyal medya için oraya gidip bir etkileşim olsun, para kazanayım, bu kafada değildim. Mücadeleye gireceksem o mücadeleye hazır mıyım, değil miyim ona bakarım. Hem psikolojik olarak hem kalben. Mesela bana deseniz ki sen Survivor'a gitsen şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyor musun, yok derim çünkü benden daha fazla çalışanlar var, biliyorum. Sakatlanma riskim var, psikolojik olarak o kadroda daha önceden yarıştığım sorun yaşadığım insanlar var. 6 ay önce bir nişan atmışım, savruk ve bunalım sürecim var. Bunların hepsini göz önünde bulundurdum ve gerçekten teraziye koydum, dedim ki yok olmaz yani. Bir de bir hayalim var o hayalimi de gerçekleştirmek için burada kalmam gerekti. Türkiye'nin en büyük dövüş projesini yapmak istiyorum.”

Eski şampiyon Adem Kılıçcı’dan Survivor itirafı! “Acun Ilıcalı’ya kırgınım” deyip içini döktü - 1. Resim

“ÇOK SEVİYORUM AMA GERÇEKTEN KIRGINIM”

Gökhan Çınar, kendisine “Acun Ilıcalı’yı seviyor musun?” sorusunu yöneltti. Bu soruya içtenlikle cevap veren Kılıçcı, Ilıcalı’ya kırgın olduğunu itiraf etti:

“Çok seviyorum gerçekten ama kırgınım biraz. Hayallerini gerçekleştirmiş bir adam Acun ağabey. Gerçekten büyük bir rol model ve zamanında ona insanlar muhabirken sen hiç yapamazsın dediklerinde gelip Türkiye'nin medya patronu oldu. Ben bu projemi ona anlattığımda projeme inanmadı ve ‘batacaksın, paranı ziyan edeceksin’ dedi. Yani ben projeden bahsediyorum Acun ağabey kapatmaya çalışıyor mevzuyu ya dedim ki ağabey ben senden bir şey istemiyorum, bir dinle bir projeyi, bir anlatayım sana. Yani bu benim hayalim diyorum yani sen hayallerini gerçekleştirmiş bir adamsın. Sen yapma dedim yani ona, o anlamda kırıldım, Survivor’a gitmeme sebeplerimden bir tanesi de bu.”

“ZOR BİR YER SURVIVOR”

Programın arka planından da bahseden Kılıçcı, bazen oyunların saatler sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Gidersin oyuna oyun 4-5 saat sürer. Bazı günler 8 saat süren oyunlar vardır hiç unutmam bir oyunumuz 12 saat sürmüştü ve gece yarısı sabaha karşı bitti. Sonra oradan çıkıyorsunuz bazen üstünüz çamur bazen ıslak, tişörtün yok yeni onu kurutmaya çalışıyorsun ateş yakıyorsun kurutuyorsun zor, adaya gittiğinde zaten pertin çıkıyor ve günün hep böyle geçiyor ya zor bir yer Survivor."

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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