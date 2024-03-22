Survivor All Star’ın favori ismi Bozok yarışmadan elendi, veda konuşmasında Turabi’yi anmadan geçmedi

Survivor All Star’ın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bozok, Hakan, Özgür ve Batuhan arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Gecenin sonunda ise adaya veda eden kişi Bozok oldu.

TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star’ın 21 Mart tarihinde ekrana gelen 65. bölümünde erkekler arasında düello heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan Özgür, Batuhan, Hakan ve Bozok kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen mücadele sonunda ise rakiplerine elenerek adadan ayrılan kişi Bozok olarak açıklandı.

BOZOK SURVIVOR’DAN ELENDİ

Survivor’da düellonun ilk tur eşleşmesinde Hakan, Bozok karşısında 5-1 galip gelerek adada kalmayı garantiledi. Daha sonra Özgür, 2-0’dan çevirdiği oyunda 5-4’lük skorla Batuhan Karacakaya’yı yendi. Final turunda ise Bozok, Batuhan’a 5-0 yenilerek adaya veda eden yarışmacı oldu.

VEDA KONUŞMASINDA TURABİ’DEN BAHSETTİ

Survivor’dan elenen Bozok, son olarak duygularını dile getirdi. Veda konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün sabahtan beri zaten hissediyordum, düellodan çıkamayacağımı biliyordum. Böyle bir his vardı üzerimde, hissediyordum. Belki atışlarda yanlış yaptım, ikinci rauntta başka bir şey seçmeliydim. Elim ısındı zannettim, demek ki bu atışı yapamıyormuşum. Olmadı, olmayınca olmuyor.”

Yarışmaya gelmesinin Turabi vesilesiyle olduğunu söyleyen Bozok, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim Survivor serüvenim şöyle başladı. Turabi'nin Instagram'daki yazdığı şeyi gördüm, Turabi'yi aradım gidiyor musun dedim, gidiyorum dedi. Dedim ben de geleceğim, sörf tahtamı aldım, aracıma koydum ve buraya geldim. Yani ben bu atışların hiçbirine çalışmadım. Burada olmamın en büyük sebebi dünya güzeli bir kızımın olması ve 50 yaşındaki babasının böyle yarışmacılarla mücadele etmesi. Benim için en önemli olan oydu. Beni seyrediyor ve anlıyor şu anda çünkü 9 yaşına geldi. Kızım doğduğunda da ben buradaydım 2015'te, daha 4 aylıktı çıktığımda 8 aylıktı. Onun için çok mutluyum. Üzgün müyüm, tabii ki üzgünüm ama kızımı göreceğim için de çok mutluyum. Olmadı buraya kadarmış.”