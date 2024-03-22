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21 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Survivor Bozok mu elendi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Survivor Bozok mu elendi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'da Bozok elendi.| Survivor 2024 21 Mart bölümünde eleme düellosu sonrası elenen isim araştırılıyor. Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür'ün olduğu dörtlü düelloda adaylar adada kalma mücadelesi verdi. Survivor elenen isim kim oldu,kaç yaşında, Bozok mu elendi araştırılıyor. İşte, detaylar...

21 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Survivor Bozok mu elendi?  sorularının cevapları araştırılıyor. Dörtlü eleme düellosunda istatistiklerine göre eşleşen yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Üst üste oyuna çıkan yarışmacılar parkurda sakatlıklarda yaşadı. Detaylar haberimizde...

21 MART SURVİVOR ELENEN İSİM KİM OLDU?

21 Mart Survivor All Star bölümünde eleme düellosu oynandı. Hakan, Bozok, Özgür ve Batuhan'ın eleme adayı olarak yarıştıkları eleme düellosunda Özgür-Batuhan, Bozok-Hakan eşleşmesi yaşandı.

Özgür-Batuhan eşleşmesinde kazanan isim Özgür oldu ve ilk turdan kalmayı garantiledi. Ardından Hakan-Bozok eşleşmesinin kazananı da Hakan oldu. 21 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Survivor Bozok mu elendi? - 1. Resim

Final etabında ise Bozok-Batuhan karşılaşması yaşandı. Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek elenen isim oldu. Bozok, Survivor'a ve adaya elenerek veda etti. Bozok veda ederken, "Bugün sabahtan beri hissediyordum, düellodan çıkamayacağımı hissediyordum." dedi. 21 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Survivor Bozok mu elendi? - 2. Resim

SURVİVOR BOZOK KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu Bozok Gören, 50 yaşındadır. 

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta kadın elemesi yaşandı. Final etabında Aysu ile karşılaşan Pınar elendi. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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