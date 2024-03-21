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Survivor All Star' da bu hafta kırmızı takımdan Bozok elendi... Survivor 21 Mart düello gecesi 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor All Star&#039; da bu hafta kırmızı takımdan Bozok elendi... Survivor 21 Mart düello gecesi 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor yeni bölümde düellolar nefes kesti. 21 Mart'ta adaya veda eden isim belli oldu. Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti, soruları hız kazandı. 21 Mart Survivor All Star haftanın elenen ismi haberimizde… Survivor All Star 2024 kim gitti? Survivor'da kim elendi? Bugün Survivor'da kim elendi 2024?

Survivor All Star yeni bölüm büyük heyecana sahne oldu. Düellonun olduğu gecede 4 erkek adaydan biri adaya veda etti. Peki, Eleme adayları Bozok, Batuhan, Özgür ve Hakan arasından kim gitti? Adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler Survivor kim elendi, kim gitti? sorusunu internette araştırdı. Peki, Survivor'da Batuhan mı Bozok mu gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star kim gitti, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Eleme potasında yer alan Bozok, Batuhan, Özgür ve Hakan arasında düello oynandı. Bir yarışmacı TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'a veda etti. 

Survivor All Star' da bu hafta kırmızı takımdan Bozok elendi... Survivor 21 Mart düello gecesi 2024 - 1. Resim

Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. 4 eleme adayı Bozok, Batuhan, Özgür ve Hakan'dan biri bu hafta evine döndü. Survivor 2024 erkek elemesinin olduğu haftada düello 4 isimle gerçekleşti.

SURVİVOR ALL STAR 21 MART VEDA EDEN İSİM BOZOK OLDU

Özgür ve Batuhan eşleşmesinden zaferle ayrılan 5-4 skor ile Özgür oldu. Hakan ve Bozok eşleşmesinde kazanan isim ise 5-1 gibi net bir skor ile Hakan oldu.

Kaybeden iki isim Batuhan ve Bozok karşı karşıya geldi. Mücadelede 5-0'lık skor ile zafer sayısını alıp adada kalan isim Batuhan olurken Bozok adaya veda etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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