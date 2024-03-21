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Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? 20 Mart Survivor iletişim ödülü ne?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? 20 Mart Survivor iletişim ödülü ne?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Mart Survivor iletişim oyununu kırmızı takım kazandı.| Survivor’da iletişim oyunu oynandı. Arkadaşlarıyla konuşma ya da Instagram’a video yükleme hakkı için yarışan kırmızı ve mavi takım arasına kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor iletişim oyununu kazanan takım araştırılıyor. İşte, detaylar…

20 Mart Çarşamba Survivor 2024 All Star’da iletişim oyunu oynandı. Hız, puzzle ve atış odaklı parkur yarışında kırmızı ve mavi takım başa baş bir mücadele sergiledi. Bölüm sonrası Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? 20 Mart Survivor iletişim ödülü ne? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte, detaylar…

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor’da iletişim ödülü kadınlar ve erkekler olmak üzere iki tur şeklinde oynandı. Kadınlar yarışının olduğu ilk etapta mavi takım 8-2 skorla galip geldi. İkinci tur erkekler yarışında, Özgür’ün aldığı sayıyla kırmızı takım 8-4 yarışı kazandı. 1-1’lik beraberlik yaşanan iletişim oyununda bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışını da 3-2 kazanan kırmızı takım iletişim oyununu kazandı. Survivor iletişim ödülünü kim kazandı, hangi takım? 20 Mart Survivor iletişim ödülü ne? - 1. Resim

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NE? 

Survivor’da iletişim oyununda mavi takım Instagram’a video atma, kırmızı takım ise arkadaşlarıyla konuşma hakkı için yarıştı. Kazanan takım pirzola, havuç tarator, acılı ezme, patates ve gavurdağı salatasından oluşan bir sofraya oturacağı duyuruldu. Ödülü kazanan kırmızı takım yemek ve arkadaşlarıyla telefonda görüşme ödülünden yararlanacak. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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