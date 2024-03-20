Survivor All Star 2024 "En sakin yarışmacı kim?" anketi sonuçlandı! Survivor'un en sakini kim oldu?

Acun Ilıcalı seyircilere "en sakin yarışmacı sizce hangisi" diyerek anket başlattı. Instagram üzerinden yapılan oylama sonuçlandı. En sinirli ve en sakin yarışmacılar gün yüzüne çıktı. Peki, 2024 Survivor adanın en sakini kim? İşte anket sonuçları.

Survivor All Star'da bu sene birçok zorlu mücadele izledik, birçok tartışmalara şahit olduk. Gerilimin bol olduğu senede Acun Ilıcalı seyircilere "en sakin yarışmacı sizce hangisi" diyerek anket başlattı. Zorlu ve kötü ada şartlarına rağmen sinirini kontrol etmeyi başaran yarışmacılar vardı. Peki en güzel sakinleri hangileriydi? Peki, 2024 Survivor adanın en sakini kim? Adanın en sakini hangisi? İşte anket sonuçları.

SURVİVOR'UN EN SAKİN YARIŞMACISI

Survivor'ın en sakin yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı ankette yüzde 85 oy oranıyla adanın en sakini mavi takımdan Damla oldu.

Seyirciye göre kırmızı takımın sakinlik yüzdesi şöyle oldu;

Özgür yüzde 82

Gizem yüzde 81

Hilmicem yüzde 66

Aleyna yüzde 48

Bozok yüzde 41

Atakan yüzde 35

Nefise yüzde 31

Sercan yüzde 28

Merve yüzde 24

Nagihan yüzde 7

Yunus Emre yüzde 15

Seyirciye göre mavi takımın sakinlik yüzdesi ise şöyle;

Damla yüzde 85

Batuhan yüzde 64

Aysu yüzde 53

Yaman yüzde 45

Yağmur yüzde 42

Poyraz yüzde 38

Furkan yüzde 39

Berna yüzde 37

Seda yüzde 33

Ogeday yüzde 29

Yasin yüzde 25

Hakan yüzde 21