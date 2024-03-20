Survivor All Star 2024 "En sakin yarışmacı kim?" anketi sonuçlandı! Survivor'un en sakini kim oldu?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı seyircilere "en sakin yarışmacı sizce hangisi" diyerek anket başlattı. Instagram üzerinden yapılan oylama sonuçlandı. En sinirli ve en sakin yarışmacılar gün yüzüne çıktı. Peki, 2024 Survivor adanın en sakini kim? İşte anket sonuçları.
Survivor All Star'da bu sene birçok zorlu mücadele izledik, birçok tartışmalara şahit olduk. Gerilimin bol olduğu senede Acun Ilıcalı seyircilere "en sakin yarışmacı sizce hangisi" diyerek anket başlattı. Zorlu ve kötü ada şartlarına rağmen sinirini kontrol etmeyi başaran yarışmacılar vardı. Peki en güzel sakinleri hangileriydi? Peki, 2024 Survivor adanın en sakini kim? Adanın en sakini hangisi? İşte anket sonuçları.
SURVİVOR'UN EN SAKİN YARIŞMACISI
Survivor'ın en sakin yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı ankette yüzde 85 oy oranıyla adanın en sakini mavi takımdan Damla oldu.
Seyirciye göre kırmızı takımın sakinlik yüzdesi şöyle oldu;
Özgür yüzde 82
Gizem yüzde 81
Hilmicem yüzde 66
Aleyna yüzde 48
Bozok yüzde 41
Atakan yüzde 35
Nefise yüzde 31
Sercan yüzde 28
Merve yüzde 24
Nagihan yüzde 7
Yunus Emre yüzde 15
Seyirciye göre mavi takımın sakinlik yüzdesi ise şöyle;
Damla yüzde 85
Batuhan yüzde 64
Aysu yüzde 53
Yaman yüzde 45
Yağmur yüzde 42
Poyraz yüzde 38
Furkan yüzde 39
Berna yüzde 37
Seda yüzde 33
Ogeday yüzde 29
Yasin yüzde 25
Hakan yüzde 21
Kaynak: Türkiye Gazetesi