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Survivor'da dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı Batuhan eleme adayı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;da dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı Batuhan eleme adayı oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim soruları gündeme geldi. Survivor 2024 All Star'da 18 Mart tarihli 62. bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlığını kaybeden takım belli oldu. Oyun esnasında Gizem'in sakatlanması yarışmacıları korkuttu. İşte, detaylar...

Survivor üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim? soruları araştırılmakta. Oyundan önce sinir krizi geçirerek oyuna devam etmeyen Aleyna, iki takımda da tepkilere neden oldu. Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda başa baş bir mücadele yaşandı. Kırmızı ve mavi takım arasındaki rekabette tansiyon düşmedi. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise eleme konseyinde bir aday çıkarttı. 

18 MART SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Oyunu kaybeden mavi takım eleme konseyinde bir aday belirledi. Ogeday 1, Yaman 5 ve Batuhan 6 oy aldı.Böylece haftanın üçüncü eleme adayı Batuhan oldu. Eleme potasındaki isimler ise şöyle; Hakan, Bozok ve Batuhan. Survivor'da dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı Batuhan eleme adayı oldu - 1. Resim

GİZEM SURVİVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Gizem'in parkurda yarıştığı esnasında dizinden yaşadığı sakatlık korkuttu. Ambulansla oyun alanından hastaneye götürülen Gizem Memiç'in sağlık durumu hakkında dizinin kötü olduğu öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın konseyde yaptığı açıklamaya göre, MR çekileceği ve İstanbul ile yapılan görüşmeler sonucunda nihai kararı vereceklerini söyledi. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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