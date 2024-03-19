“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli

Survivor All Star 2024’te kırmızı takımda mücadele eden Gizem Memiç, talihsiz bir kaza geçirdi. Parkurda yarışırken bir anda yere yığılan Memiç, hastaneye kaldırıldı. Gizem Memiç’in sağlık durumu merak konusu olurken, Acun Ilıcalı sevilen ismin yarışmaya devam edip edemeyeceğini konseyde açıkladı.

Son dönemde gerilimin giderek tırmandığı Survivor All Star’da talihsiz bir kaza yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında yere kapaklanan Gizem Memiç’in dizinde sakatlık meydana geldi.

GİZEM MEMİÇ SAKATLANDI

Survivor izleyicileri yaşanan olayın ardından “Survivor Gizem sakatlandı mı, son durumu ne?” , “Survivor Gizem Memiç diskalifiye mi oluyor?” gibi soruları araştırmaya başladı. Konuyla ilgili seyircilerin merak ettiği sorulara ise Acun Ilıcalı dün akşamki konseyde cevap verdi.

ACUN ILICALI: BELLİ BİR ŞEY YOK AMA TEHLİKELİ GÖZÜKÜYOR

Gizem Memiç’in “Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” sözünü hatırlatan Ilıcalı, iddialı yarışmacının sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

“Bugün üzücü bir olay yaşadık Gizem Memiş ile ilgili. Gizemin e biliyorsunuz ciddi bir sakatlanması oldu. Şu anda doktor kontrolünde ancak şunu söyleyebilirim ki, şu anki durumu Survivor açısından konuşuyorum tabii ki ciddi bir tehlike hissettiriyor. Hiç unutmadığım bir cümlesi var geçtiğimiz hafta ‘Survivor’da olmayı en çok isteyen yarışmacılardan biriyim, hatta en çok kalmayı isteyen benim’ demişti. Sakatlığı henüz belli bir şey yok ama son derece tehlikeli gözüküyor, dizinde şişme var, şişme biliyorsunuz dizde olabilecek kötü bir durum. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. MR’ı çekilecek ve İstanbulla görüşmeler yapılacak, ona göre karar verilecek.”