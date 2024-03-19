Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Magazin > “Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli

“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2024’te kırmızı takımda mücadele eden Gizem Memiç, talihsiz bir kaza geçirdi. Parkurda yarışırken bir anda yere yığılan Memiç, hastaneye kaldırıldı. Gizem Memiç’in sağlık durumu merak konusu olurken, Acun Ilıcalı sevilen ismin yarışmaya devam edip edemeyeceğini konseyde açıkladı.

Son dönemde gerilimin giderek tırmandığı Survivor All Star’da talihsiz bir kaza yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sırasında yere kapaklanan Gizem Memiç’in dizinde sakatlık meydana geldi. 

“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti: Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli - 1. Resim

GİZEM MEMİÇ SAKATLANDI

Survivor izleyicileri yaşanan olayın ardından “Survivor Gizem sakatlandı mı, son durumu ne?” , “Survivor Gizem Memiç diskalifiye mi oluyor?” gibi soruları araştırmaya başladı. Konuyla ilgili seyircilerin merak ettiği sorulara ise Acun Ilıcalı dün akşamki konseyde cevap verdi. 

“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti: Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli - 2. Resim

ACUN ILICALI: BELLİ BİR ŞEY YOK AMA TEHLİKELİ GÖZÜKÜYOR

Gizem Memiç’in “Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” sözünü hatırlatan Ilıcalı, iddialı yarışmacının sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

“Bugün üzücü bir olay yaşadık Gizem Memiş ile ilgili. Gizemin e biliyorsunuz ciddi bir sakatlanması oldu. Şu anda doktor kontrolünde ancak şunu söyleyebilirim ki, şu anki durumu Survivor açısından konuşuyorum tabii ki ciddi bir tehlike hissettiriyor. Hiç unutmadığım bir cümlesi var geçtiğimiz hafta ‘Survivor’da olmayı en çok isteyen yarışmacılardan biriyim, hatta en çok kalmayı isteyen benim’ demişti. Sakatlığı henüz belli bir şey yok ama son derece tehlikeli gözüküyor, dizinde şişme var, şişme biliyorsunuz dizde olabilecek kötü bir durum. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. MR’ı çekilecek ve İstanbulla görüşmeler yapılacak, ona göre karar verilecek.”

“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti: Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli - 3. Resim

“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti: Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulun - MagazinAleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulunOnları hiç böyle görmediniz! Ünlüler yapay zeka ile şişmanladı - MagazinOnları hiç böyle görmediniz! Ünlüler yapay zeka ile şişmanladıÇocuk yıldızdan zamansız veda! Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti - MagazinÇocuk yıldızdan zamansız veda! Hayatını kaybettiGökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı lüks villasının kirası ağızları açık bıraktı - MagazinLüks villasının kirası ağızları açık bıraktı'Yerli John Wick' Ömer Aslan iftar alışverişi yaptı, 200 TL’ye aldıkları herkesi şaşırttı - Magazin200 TL ile hazırladığı menü herkesi şaşırttıSurvivor Ogeday yarışmayı bıraktı mı? “Psikolojik anlamda kötü hissediyorum” diyerek kararını açıkladı - MagazinSurvivor Ogeday yarışmayı bıraktı mı? “Psikolojik anlamda kötü hissediyorum” diyerek kararını açıkladıMilyoner’de Kenan İmirzalıoğlu 5 milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı ‘tüylerim diken diken oldu’ diyerek tebrik etti - Magazin5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandıGrup Laçin'den üzen haber! Şeref Baldemir hayatını kaybetti - MagazinGrup Laçin'den üzen haberBabalık sevinci yarıda kaldı, acı haberi telefonda öğrendi! Yunus Emre ağlamaktan konuşamadı - MagazinYunus Emre acı haberi telefonda aldı, ağlamaktan konuşamadıBahar dizisinin başrolü için Demet Evgar’dan önce başka oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı - MagazinBahar dizisinin başrolü için Demet Evgar’dan önce başka oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...