Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulun

Bebeğini kaybeden Beria Özden, Survivor All Star’da mücadele eden eşi Yunus Emre’yi “Ceza yapma, Aleyna’dan uzak dur” diyerek uyardı. Yeni bölüm fragmanında ise kızının sinir krizi geçirdiğini gören Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi fena patladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Zuhal Kalaycıoğlu, “Türkiye’nin yüzde 70’ini kandıramadın. Tarih, doktor ve hastane raporunla gebeliğin sonlandığı dökümanları rica edelim” sözleriyle Beria Özden’e yüklendi, Özden’den cevap gecikmedi.

Survivor All Star’ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Yunus Emre, baba olacağını öğrenmişti. Daha sonra ise eşi Beria Özden, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Kötü haberi eşine verirken ise “Ceza yapma, Aleyna’dan uzak dur” sözleri dikkat çekti. Bu sözler sosyal medyada konuşulmaya devam ederken Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi yaptığı paylaşımla Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’e patladı.

ZUHAL KALAYCIOĞLU: HASTANE RAPORUNLA GEBELİĞİNİ YAYINLA

Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Zuhal Kalaycıoğlu, Beria Özden’e sert bir şekilde yüklendi. Açıklamasında ise “Kızımı zan altında bırakıp durumu Aleyna'ya bağlayan Beria, Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endoskopini değil, tarih, doktor ve hastane raporunla gebeliğini yayınla. Ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim” ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE’NİN EŞİ BERİA ÖZDEN: PAYLAŞIM YAPARSAM RENCİDE EDERİM

Bu açıklama sonrası Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’den paylaşım gecikmedi. Yeterince sıkıntı yaşadığını belirten Özden, şu sözlerle sitem etti:

“Daha önce Survivor hayatında sıkıntılar yaşamış bir kadını bana kimse bağlayamaz. Ben eşimi uyardım çıkan asılsız haberlerden dolayı. İftira eden sayfaları dava ettim. Çıkan haberlerden evli bir erkekle farklı yakıştırmalardan gurur duyulacak hiçbir tarafı yoktur. Her şey elimde kanıtlı vardır. 2022 denen olay 5 ay önce geçirdiğim mide kanaması. Eşim de söyledi rahatsızdı diye, kullandığım ilaçlar devam ediyordu. Ben kimseyi itham etmedim. Neden uzak dur yazdığımı, çıkan çirkin yakıştırmalardan iftiralardan uzak tutması amacıyla dikkat et dedim. Arkadaşlığını bitir demedim. Adadaki sıkıntıları bana kimse bağlayamaz. Paylaşım yaparsam rencide ederim, yeterince sıkıntı yaşadım. Günah keçisi başka birini bulun! Herkesin yakını uyardı bir ben mi battım. Sağlığım iyi değil bundan sonrasıyla avukatım ilgilenecektir.”

Aleyna Kalaycıoğlu - Zuhal Kalaycıoğlu

Beria Özden - Yunus Emre