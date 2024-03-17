Babalık sevinci yarıda kaldı, acı haberi telefonda öğrendi! Yunus Emre ağlamaktan konuşamadı

Survivor'ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Yunus Emre, geçtiğimiz günlerde baba olacağı haberini almıştı. Sosyal medyada bebeğini kaybettiğini açıklayan Beria Özden, acı haberi Yunus Emre'ye verdi. Fragmandaki o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımların yarışı nefes keserken, son dönemde aldığı cezalar ve karıştığı kavgalarla adından sıkça söz ettiren Yunus Emre Özden, geçtiğimiz günlerde baba olacağını öğrendiği anlarla gündeme geldi.

Müjdeli haberi canlı yayında alan Yunus Emre'nin ve takım arkadaşlarının sevinci sosyal medyada gündem oldu, o anlar çok konuşuldu. Ancak Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kısa süre sonra bebeği kaybettiğini duyurdu.

Beria Özden açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya ortamı, gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm."

YUNUS EMRE ACI HABERİ ALDI

Survivor All Star'ın yeni fragmanı yayınlandı, fragmanda yayınlanan anlarda Beria Özden ile Yunus Emre telefonda buluştu. Beria Özden "Tam yazamadım sana kendim zaten güzel bir haber vermek tabii ki isterdim ama olmadı yani üzülme sen de sesin gelmiyor" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Yunus Emre konuşmakta zorlandı. Yaşananların devamı ise Survivor 61'inci bölümde gösterilecek.