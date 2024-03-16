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Haberler > Magazin > Survivor All Star’a veda eden Pınar Saka’dan ilk paylaşım! ‘Bir lafa bakarım laf mı diye…’

Survivor All Star’a veda eden Pınar Saka’dan ilk paylaşım! ‘Bir lafa bakarım laf mı diye…’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor All Star’a veda eden Pınar Saka’dan ilk paylaşım! ‘Bir lafa bakarım laf mı diye…’
Survivor, Pınar Saka, Elenme, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star’da Sema Aydemir ile yaşadığı fiziksel temaslı kavga sonucu eleştiri yağmuruna tutulan Pınar Saka, son düelloda elendi. Sevilen yarışmaya veda eden Saka, sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

TV8’in sevilen yarışması Survivor’da kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alan Pınar Saka, geçtiğimiz gün yarışmadan elenmişti. Programa veda eden Saka’dan sosyal medyada ilk paylaşım geldi. 

SURVIVOR HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Survivor’da geçtiğimiz haftanın eleme adayları Berna Canbeldek, Güzem Memiç, Aysu Keskin ve Pınar Saka olmuştu. Eleme potasına giren dört aday, kıyasıya mücadele etti. Düello finalinde ise Aysu Keskin’e 5-3 skorla yeniden Pınar, Survivor’daki birincilik hayallerine veda etti. 

Survivor macerası biten Pınar, yarışmada tartıştığı arkadaşlarından özür dileyerek veda konuşmasında “Takımımda kırgınlıklar yaşadığım, kavga ettiğim kişiler oldu. Çok sevdiğim kişiler var. Görüşeceğim ve birlikte vakit geçirmekten, anı biriktirmekten çok keyif aldığım kişiler var. Hepsine teşekkür ederim. Kırdığım kişiler sizden özür dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

Survivor All Star’a veda eden Pınar Saka’dan ilk paylaşım! ‘Bir lafa bakarım laf mı diye…’ - 1. Resim

İMALI SÖZLER…

Yarışmada Sema Aydemir ile yaşadığı fiziksel temaslı kavga ile adından söz ettiren Pınar Saka, elendikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Kişisel Instagram hesabının hikaye kısmına fotoğrafını yükleyen Saka, “Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme” notunu düştü. 

Ardından bir paylaşım daha yapan milli atlet, “Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyenlere bakarım ve bir gülme tutar” diyerek göndermede bulundu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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