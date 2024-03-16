Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen hastaneden taburcu oldu

26 Ocak’ta bilinç bulanıklığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören usta oyuncunun taburcu olduğu öğrenildi.

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah karakterini üstlenen Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle diziden ayrılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi gören oyuncudan güzel haber geldi.

DOKTORU SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Geçirdiği beyin kanaması sonrası üç ameliyat olan Settar Tanrıöğen, yapılan tedavilerin ardından dün taburcu oldu ve evine geçti.

Usta sanatçının doktoru Engin Çakmakçı, yaptığı açıklamada “Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak'tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart tarihinde taburcu oldu. Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı'na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

YERİNİ AHMET MÜMTAZ TAYLAN’A BIRAKTI

Öte yandan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolünü üstlenen Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Sağlık durumu nedeniyle diziye devam edemeyen Tanrıöğen’in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirilmişti.

Rolü devralarak Kızılcık Şerbeti’ne dahil olan Taylan, yaptığı açıklamada “Bizim için çok kıymetlidir, hem insan hem oyuncu olarak. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. O sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi hissedeceğiz kendimizi ama iş devam ediyor. Bir 5 hafta kadar falan beklediler toparlanması için ama kendisinin de onayıyla devam etmek gereği doğdu. Ben de destek olmak için oradayım” şeklinde konuşmuştu.