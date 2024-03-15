Necla Karahalil’e Cem Yılmaz sorusu! Paylaştığı fotoğrafla cevap verdi

Komedyen Cem Yılmaz ile Necla Karahalil’in kısa bir süre önce birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Pilates eğitmenliği yapan Karahalil, sosyal medyada takipçilerinin sorularını cevapladı, Yılmaz ile ilgili sorulan soruyu da es geçmedi.

Son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Cem Yılmaz, gönlünü Necla Karahalil’e kaptırdı. Karahalil, takipçileriyle Instagram’da yaptığı soru cevap bölümünde komedyene olan sevgisini ilan etti.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşmıştı, söz konusu karedeki gizemli kişinin kim olduğu merak edilmişti. Daha sonra Yılmaz’ın yeni kız arkadaşının pilates eğitmenliği yapan ve yemek videoları paylaşan Necla Karahalil olduğu ortaya çıkmıştı.

“ENİŞTENİZLE BULDUMCUK OLDUK”

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Necla Karahalil, sosyal medyada kendisine gelen soruları cevapladı. Bir takipçisinin “Cem Yılmaz’la aranızda bir şeyler mi var?” sorusuna “Yok bir şey ya, sadece eniştenizle buldumcuk olduk o kadar” diye cevap verdi.

Fotoğraftaki kuma yazılan kalp içindeki ‘N’ ve ‘C’ harfleri de dikkat çekti.

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu şehirde okudu. Üniversiteyi Güzel Sanatlar Fakültesinde Grafik Tasarım Bölümünde okudu. Mezun olduktan sonra grafik tasarım ile tekstili birleştirerek koleksiyonlar hazırladı. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Tekirdağ'a geri döndü. Cem Yılmaz ile adı anılan Necla Karahalil 37 yaşında. Sosyal medyada yaptığı yemek paylaşımlarıyla tanınıyor. Karahalil'in pilates eğitmenliği yaptığı da biliniyor.