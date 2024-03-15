Rahmi Koç, Miami’deki lüks evinin kapılarını açtı! Görenler hayran kaldı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Miami'deki muhteşem evinin kapılarını yakın arkadaşı ve emlakçı Nurdan Yıldırım’a açtı. Koç’un evinden kareler sosyal medyada gündem oldu.

Şubat ayında yayınlanan Türkiye’nin en zenginleri listesinde 5. sırada yer alan Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, Miami’de satın aldığı yeni evinde pozlar verdi.

Mal varlığıyla adından söz ettiren Mustafa Rahmi Koç, Türkiye’nin en zengin kişileri arasında yer alıyor. Koç’un serveti 2.8 milyon dolar olarak biliniyor.

Kariyeriyle olduğu kadar günlük hayatıyla da dikkat çeken Rahmi Koç, son olarak Miami’de aldığı yeni eviyle gündem oldu.

Habertürk’te yer alan habere göre; Rahmi Koç Amerika'ya seyahat etti. Miami'deki evinde ise emlakçısı ve arkadaşı Nurdan Yıldırım'ı ağırladı. İkili uzun süre sohbet edip kahvaltı yaptı. Yıldırım’ın paylaştığı karelerde Koç’un lüks evindeki detaylar gözlerden kaçmadı.