Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Meğer o da oyuncuymuş

Show TV’nin yeni dizisi Bahar’ın başrol oyuncusu Demet Evgar, performansıyla adından söz ettiriyor. Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen Evgar’ın kendisi gibi oyuncu bir kardeşinin olduğu ortaya çıktı. İkili meğer yıllar önce aynı dizide rol almış.

Kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi oyuncuların yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Dizide Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar, 20 yıl önce tıp fakültesinden mezun olmuş ancak doktorluk yerine ev hanımlığı yapan birini canlandırıyor.

AYNI DİZİDE OYNAMIŞLAR

Yeni rolüyle her hafta Salı günleri izleyici karşısına çıkan Demet Evgar, özel hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında. Rol aldığı yapımlarla seyircinin gönlünde taht kuran Evgar’ın kendisi gibi oyuncu olan bir erkek kardeşinin olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda abla Demet Evgar ile kardeşi Yiğit Evgar’ın aynı dizide rol aldığı da öğrenildi. İkili daha önce “Gençlik Başımda Duman” adlı yapımda birlikte oynadı.

Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde alan Yiğit Evgar, daha önce Kavak Yelleri’nde de izleyici karşısına çıkmıştı. Evgar, ayrıca Erkekler Ağlamaz ve Rock Müzikallerinde sahne arkasında çalışmış ve birkaç markanın reklamında oynamıştı.