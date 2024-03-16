8 yıllık eşinden boşanmıştı! Ceyda Düvenci gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı

Geçtiğimiz sene Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, yeni bir birlikteliğe yelken açtı. İki çocuk annesi Düvenci, gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete’ye kaptırdı.

‘Umutsuz Ev Kadınları’ , ‘Binbir Gece’ , ‘Dikkat Bebek Var’ gibi birçok projede rol alan ve şimdilerde NTV’de Bambaşka Sohbetler adlı programı sunan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Düvenci’nin uzun zaman sonra kalbinin kapılarını açtı.

Güçlü Mete

Habertürk’te yer alan habere göre, ünlü oyuncu ayrıldıktan 8 ay sonra yeni bir birlikteliğe başladı. Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete’ye gönlünü kaptırdığı öğrenildi. Her iki isim de çıkan haberlerin ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak

Oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri devam eden çift, yaşadıkları krizi aşamayınca ayrılık kararı almıştı. İkili, geçtiğimiz temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini 15 dakika süren davayla tek celsede bitirmişti.

“ÇOK DA GÜÇLÜ BİR KADIN DEĞİLİM”

Boşandıktan sonra kendi programında ilişkilerle ilgili konuşan Düvenci, ayrılık sürecinden şu sözlerle bahsetmiş ve bilinenin aksine güçlü bir kadın olmadığından söz etmişti:

“Hiç konuşmayı ummadığım şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum eski evliliğimle ilgili, kolay mı hiç değil. Çok da güçlü bir kadın değilim. Hani diyorlar ya çok güçlüsün, yok değilim. Sadece geleni geldiği gibi alıp, çokça ağlayıp, biraz dona kalıp sonra kabul edip barışıp yola devam ediyorum. Bu belki güçlü gibi görünüyor, kırılmadan; bir dönem kırılarak sonra barışarak… Çünkü biz ölene kadar akrabayız yani bu değişmeyecek bir gerçek. Dostlarımız bir, bu değişmeyecek. Evlatlarımız için hep bir araya geleceğiz ve bitebilirmiş bazı duygular. Güçlü gözüküyorum, pozlarımı verdim sosyal medyada, böyle bir şey değil.”