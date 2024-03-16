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Haberler > Magazin > Mehmet Ali Erbil arkadaki yarışmacıya dikkat çekti, 'kurgu' iddiası gündeme oturdu! Gözler Acun Ilıcalı'da

Mehmet Ali Erbil arkadaki yarışmacıya dikkat çekti, 'kurgu' iddiası gündeme oturdu! Gözler Acun Ilıcalı'da

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil arkadaki yarışmacıya dikkat çekti, &#039;kurgu&#039; iddiası gündeme oturdu! Gözler Acun Ilıcalı&#039;da
Survivor All Star, Yunus Emre Özden, Magazin, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2024'te baba olacağını öğrenen Yunus Emre'nin mutluluğu kısa sürdü, eşi Beria Özden gebeliğinin sonlandığını duyurdu. Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda yarışmacıların müjdeyi aldığı anda verdiği tepkilere dikkat çekti ve gözden kaçan bir detayı açıkladı.

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın gündemden düşmeyen isimleri arasında yer alan Yunus Emre Özden ise son olarak aldığı cezalarla değil eşinden gelen haberlerle konuşuluyor.

BABA OLACAĞINI CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, sosyal medya hesabından hamile olduğuna dair bir paylaşımda bulunmuş, sonrasında ise müjdeli haber yarışmacılara canlı yayında verilmişti. Baba olacağını öğrenince büyük mutluluk yaşayan ismin o anları sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzücü haberi paylaştı. Özden, kullandığı ilaçlar nedeniyle gebelik durumunun sonlandığını duyurdu.

Magazin programı 'Söylemezsen Olmaz'daise Yunus Emre ve eşinin açıklamaları ele alındı. Konuyla ilgili programa telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, Yunus Emre'nin canlı yayında baba olduğunu öğrendiği görüntülerdeki bir detayın dikkatini çektiğini söyledi.

"BU TİP KURGULAR YAPILIYOR"

Erbil'in görüntülerle ilgili iddiası şöyle:

"Arkada sakallı bir yarışmacı var, ben ona dikkat ettim. İsmini bilmiyorum. Görüntülerde sağdan bir komut alıyor. Oraya da söylüyor. Yapalım mı? bağıralım mı? gibi bir ifadesi var. Bakın görüntülerde sağa bakıyor. Bu tip kurgular yapılıyor televizyon programlarında."

Erbil'in "İsmini bilmiyorum" dediği sakallı kişi en arkada bulunan Sercan Yıldırım.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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