Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı Mavi takım kazandı! 19 Mart son eleme adayı kim oldu?

Survivor 2024 dokunulmazlık oyunu kim kazandı, sorusu araştırılıyor. Survivor dördüncü dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim soruları gündeme geldi. Survivor 2024 All Star'da 19 Mart tarihli 63. bölümünde haftanın son dokunulmazlığını kaybeden takım belli oldu. 19 mart 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor haftanın son dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor eleme adayı kim, soruları izleyiciler tarafından merakla sorgulanıyor. Survivor 2024 All Star yarışmasının salı günü yayınlanan yeni bölümünde 19 Mart dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DÖRDÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 haftanın son dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele daha geride kaldı. Dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Kırmızı ve Mavi takım arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu 12- 11 skorla mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme konseyinde bir aday çıkartacak.

19 MART SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları konseyde toplandı. Oyunu kaybeden kırmızı takım eleme konseyinde bir aday belirleyecek. Kırmızı takımdan potaya giden isim Özgür oldu. Eleme potasındaki isimler ise şöyle; Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür.

Eleme potası eşleşmeleri ise şöyle oldu; Özgür ve Batuhan mücadele edecek. Seçme hakkı Özgür'de olacak. Bozok ise Hakan ile mücadele edecek. Seçme hakkı Hakan'da olacak.