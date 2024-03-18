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Survivor'da dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazandı! 18 Mart Survivor All Star 2024 3. eleme adayı Batuhan oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;da dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazandı! 18 Mart Survivor All Star 2024 3. eleme adayı Batuhan oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor heyecanı 18 Mart 2024 Pazartesi akşamı da sürüyor. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Bu yolda dokunulmazlık oyunları hayati önem taşıyor. Bu akşamki yeni bölümde dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşandı ve kazanan takım belli oldu. Peki, 18 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da hangi yarışmacı eleme adayı oldu? İşte detaylar...

Survivor All Star 2024'te oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar, sergiledikleri performansla eleme oyunundan galip gelmeye çalıştı.  Dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşandı ve kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde!

Survivor All Star 2024 yarışmasında rekabet hız kesmeden devam ediyor.  TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. 

Survivor'da dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazandı! 3. eleme adayı kim oldu? 18 Mart Survivor All Star 2024 - 1. Resim

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’ın 18 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 52. bölümünde haftanın 3. eleme adayı oynandı. Dokunulmazlık oyununda Gizem Memiç’in yaşadığı sakatlık yarışmacıları ve sevenlerini korkuttu.

Haftanın son dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele yaşandı ve kazanan takım belirlendi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı elde eden takım ise Kırmızı Takım oldu. Bu sonuçla birlikte mavi takım eleme potasına bir isim daha ekledi.

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmacılar, sergiledikleri performansla eleme oyunundan galip gelmeye çalıştı. Survivor'da haftanın 3. eleme oyununun ardından potaya giden 3. eleme adayı Batuhan oldu. Potada Batuhan ile beraber Bozok ve Hakan da bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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