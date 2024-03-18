Survivor Ogeday yarışmayı bıraktı mı? “Psikolojik anlamda kötü hissediyorum” diyerek kararını açıkladı

Survivor All Star’da olaylar durulmuyor. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “Mavi takımda bir problem daha var, O problem de Ogeday” demişti. Bu açıklamadan sonra “Ogeday yarışmadan çekildi mi, bıraktı mı?” sorularının cevabı merak konusu oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde mavi takım için acil durum konseyi toplandı. Gecenin sonunda Ogeday, Survivor için kararını verdi.

Survivor All Star’da mavi takımda mücadele eden Ogeday Girişken’in yokluğu dikkat çekmişti. Acun Ilıcalı, “Bu konuyu konuşacağız ama özel bir konu olduğu için ve mavi takım ile özel bir konsey yapacağız” sözleriyle dikkat çekmişti. Bu sözler sonrası “Ogeday yarışmayı bıraktı mı, diskalifiye mi oldu?” sorusu akıllara geldi. Konuyla ilgili durum dün akşamki bölümde netleşti.

Survivor All Star’da mavi takım için merakla beklenen acil durum konseyi gerçekleşti. Ogeday’ın yokluğunu konseyde değerlendiren Acun Ilıcalı, “Ogeday Survivor'da son günlerde mental olarak çok zorlanmaya başladı sonra daha da zorlanmaya başladı ve şu anda açıkçası takımın içinde değil. Kendisiyle birebir görüşme yapıcam ama onun öncesinde tabii ki hepimiz için şok bir haber. Daha önce gördük mü gördük. Survivor dünyanın en zor yarışması diyoruz. Fiziksel bir tarafı, performans olayın diğer bir tarafı” dedi.

Daha sonra bir açıklama daha yapan Acun Ilıcalı, Ogeday’a seçenekler sunduğunu belirtti. Ilıcalı’nın konuşması sonrasında Ogeday Girişken, Survivor All Star 2024’e devam edeceğini açıkladı.

“GERÇEKTEN PSİKOLOJİK ANLAMDA KÖTÜ HİSSEDİYORDUM”

“Bu benim için farklı bir deneyim oldu. Hayatımda bir kere profesyonel kürek yaparken yakalanmıştım bu psikolojiye. O zaman da kamptayken ‘bir daha yapamayacağım, kürek görmek istemiyorum’ demiştim. Bu da çok zor bir yarışma içinde bulunduğumuz herkes için. Psikoloji değişkenlik gösterebiliyor. Ben de bu değişkenliğe takıldım ve kaldım. Bu sene performans senesi, kötü bir gidişatım da yoktu ama ne olursa olsun bu beni tam anlamıyla tutmadı çünkü psikolojik olarak bir anda kayboldum ve kaybolduğum zamanda oyun alanındayken ya da adaya gittiğimiz zaman kendimi iyi hissetmiyordum. Gerçekten psikolojik anlamda kötü hissediyordum. Acun Medya ailesine çok teşekkür ediyorum herkes benimle konuştu. Konuşurken de kendi iç duyguları ile konuştular. Projede herkes gibi benim de bir yerim var. Projenin hayata devam etmesinden ziyade benim sağlığım için benimle konuştular. Bu duygu bana çok geçti. Onlara teşekkür ediyorum.”

“DAHA KUVVETLİ BİR OGEDAY GELDİ”

“Benim şu an burada oluyor olmam ya da 7 sene öncesinde 2017'de var oluyor olmam önce sizin sonra Acun Medya ve Survivor sayesinde oldu ve bu hayal kırıklığını size vermemem gerektiğini, bir şekilde bu takıma hala katkı sağlayabiliyor olmam gerektiğini düşündüm. Sizle olan konuşmamdaki o son kısım beni kendi içimde çok düşünmeye ekstra sevk etti ve bunun sonucunda da bir karar verdim. Öncelikle sıkıntıya soktuysa mahcup ettiysem bunun için özür dilerim aynı şekilde takım arkadaşlarından da özür dilerim, rakiplerinden de özür dilerim. Bazıları belki gitmem için tabii ki de potansiyel bir rakip olduğumu gördüğü için sevinmiştir, bazıları da gerçekten üzülmüştür. Ama ne olursa olsun bu saatten sonra şunu bilsinler eski Ogeday’dan daha da kuvvetli bir Ogeday geldi ve takımına daha da katkı sağlayacak bir Ogeday geldi.”

Ogeday detaylı konuşması sonrası yarışmaya devam edeceğini açıkladı.