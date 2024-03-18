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Haberler > Magazin > Milyoner’de Kenan İmirzalıoğlu 5 milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı ‘tüylerim diken diken oldu’ diyerek tebrik etti

Milyoner’de Kenan İmirzalıoğlu 5 milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı ‘tüylerim diken diken oldu’ diyerek tebrik etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam tarihi bir gece yaşandı. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Berk Göktaş, performansıyla alkış topladı. 1 milyonluk soruyu doğru bilen yarışmacı 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ATV’de ekrana gelen Kim Milyon Olmak İster’in dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Nefes kesen bölümde Berk Göktaş adlı yarışmacı 1 milyon TL değerindeki soruyu doğru bildi ve 5 milyon TL’lik soruyu açtırmayı başardı.

Milyoner’de Kenan İmirzalıoğlu 5 milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı ‘tüylerim diken diken oldu’ diyerek tebrik etti - 1. Resim

1 MİLYONLUK SORUYU BİLDİ

Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci ekran başına kilitlendi. Son bölümde ilgiyle takip edilen yarışmaya Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş katıldı. 19 yaşındaki yarışmacı sorulan soruları art arda doğru cevapladı. 1 Milyon TL değerindeki 12. soruda kendisine “23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?” sorusu yöneltildi. Şıklarda ise A: Mustafa Kemal Paşa – Antep, B: Kazım Karabekir Paşa – Erzurum, C: Miralay İsmet – Malatya, D: Fevzi Paşa – Kozan yer aldı. 

Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullanarak D şıkkını seçti. Doğru cevabı verip 1 milyon TL’lik soruyu bilen yarışmacı 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 

Milyoner’de Kenan İmirzalıoğlu 5 milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı ‘tüylerim diken diken oldu’ diyerek tebrik etti - 2. Resim

KENAN İMİRZALIOĞLU: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu, 5 milyonluk soruya ulaşan Göktaş’ı “Tüylerim diken diken oldu Berk. Çok mutlu ettin bizi. Bugüne kadar kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni. Senin gibi gençleri görmek gerçekten beni mutlu ediyor. Ülkemiz için geleceğimiz için. Diline gönlüne sağlık, yolun açık olsun. Yaptığı her işte başarılı ol inşallah” sözleriyle tebrik etti.

MİLYONER BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Berk Göktaş 19 yaşında, aslen Çanakkaleli ve İstanbul’da yaşıyor. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Berk Bey, YKS’de 71’inci olmuş. Fizik ve uzay alanlarına ilgisi olan Berk Bey, yarışmada ilerleyebildiği noktaya kadar ilerlemek ve yarışmadan kazanacağı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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