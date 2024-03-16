Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Magazin > Bahar dizisinin başrolü için Demet Evgar’dan önce başka oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı

Bahar dizisinin başrolü için Demet Evgar’dan önce başka oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisinin başrolü için Demet Evgar’dan önce başka oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı
Demet Evgar, Bahar Dizisi, Gupse Özay, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV ekranlarında yayınlanan Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan’ın başrollerinde yer aldığı Bahar’da ‘Bahar’ rolü için Demet Evgar’dan önce Gupse Özay’a teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın Show TV’nin yeni dizisi Bahar’da canlandırdığı Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) eşi Bahar karakteri için daha önce başka bir isme teklif gittiği öğrenildi. 

Demet Evgar’ın ‘Bahar’ rolüyle izleyiciden alkış aldığı sevilen dizi, 13 Şubat’ta ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kadrosu ve hikayesiyle çok beğenilen diziyle ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. 

Bahar dizisinin başrolü için Demet Evgar’dan önce başka oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı - 1. Resim

ÖNCE GUPSE ÖZAY’A TEKLİF EDİLMİŞ

Gazete Magazin’de yer alan haberde; doktor Bahar karakteri için önce Gupse Özay’a teklif götürüldüğü öğrenildi. Ancak uzun süren cast çalışması sonucu rol için Demet Evgar’da karar verildiği belirtildi. 

Bahar dizisinin başrolü için Demet Evgar’dan önce başka oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı - 2. Resim

BAHAR DİZİSİ KONUSU

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan "kusursuz" görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olur. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi epey zaman alır.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hazal Kaya’dan üçüncü çocuk açıklaması! ‘Fenalık geçiririm’ - MagazinÜçüncü çocuk açıklaması: Fenalık geçiririm'Usta sanatçı Nesrin Sipahi öldü' haberlerine açıklama geldi - Magazin'Sanatçı Nesrin Sipahi öldü' haberlerine açıklamaKayra Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu - MagazinKayra Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ne veda ettiSurvivor All Star’a veda eden Pınar Saka’dan ilk paylaşım! ‘Bir lafa bakarım laf mı diye…’ - MagazinSurvivor All Star’a veda eden Pınar Saka’dan ilk paylaşım! ‘Bir lafa bakarım laf mı diye…’8 yıllık eşinden boşanmıştı! Ceyda Düvenci gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdı - Magazin8 yıllık eşinden boşanmıştı! Ceyda Düvenci gönlünü Güçlü Mete'ye kaptırdıBeyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen hastaneden taburcu oldu - MagazinUsta oyuncudan sevindiren haber...Mehmet Ali Erbil arkadaki yarışmacıya dikkat çekti, 'kurgu' iddiası gündeme oturdu! Gözler Acun Ilıcalı'da - MagazinMehmet Ali Erbil'den "Survivor'da kurgu var" iddiasıBahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kardeşi ortaya çıktı! Meğer o da oyuncuymuş - MagazinKardeşi ortaya çıktı! Meğer o da oyuncuymuşNecla Karahalil’e Cem Yılmaz sorusu! Paylaştığı fotoğrafla cevap verdi - MagazinNecla Karahalil’e Cem Yılmaz sorusu! Paylaştığı fotoğrafla cevap verdiRahmi Koç, Miami’deki lüks evinin kapılarını açtı! Görenler hayran kaldı - MagazinEvinin kapılarını açtı! Görenler hayran kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...