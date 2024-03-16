Bahar dizisinin başrolü için Demet Evgar’dan önce başka oyuncuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı

Show TV ekranlarında yayınlanan Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Hatice Aslan’ın başrollerinde yer aldığı Bahar’da ‘Bahar’ rolü için Demet Evgar’dan önce Gupse Özay’a teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın Show TV’nin yeni dizisi Bahar’da canlandırdığı Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) eşi Bahar karakteri için daha önce başka bir isme teklif gittiği öğrenildi.

Demet Evgar’ın ‘Bahar’ rolüyle izleyiciden alkış aldığı sevilen dizi, 13 Şubat’ta ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kadrosu ve hikayesiyle çok beğenilen diziyle ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

ÖNCE GUPSE ÖZAY’A TEKLİF EDİLMİŞ

Gazete Magazin’de yer alan haberde; doktor Bahar karakteri için önce Gupse Özay’a teklif götürüldüğü öğrenildi. Ancak uzun süren cast çalışması sonucu rol için Demet Evgar’da karar verildiği belirtildi.

BAHAR DİZİSİ KONUSU

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan "kusursuz" görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olur. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi epey zaman alır.