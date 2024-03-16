Hazal Kaya’dan üçüncü çocuk açıklaması! ‘Fenalık geçiririm’

Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya’ya katıldığı bir programda üçüncü çocuğu düşünüp düşünmedikleri soruldu. Kaya, bu soruya direkt olarak ‘Hayır’ diye cevap verdi ve sebebini de açıkladı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Berfu Yenenler’in sunduğu ‘Talk Show Perileri’ adlı programa konuk oldu. Programda yeni projelerinden bahseden Kaya, özel hayatına dair açıklamalarda da bulundu.

Adını Feriha Koydum, Aşkı-ı Memnu, Pera Palas’ta Gece gibi birçok projede yer alan Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile dünya evine girdi. Çift, aynı yıl oğulları Fikret Ali’yi geçtiğimiz sene ise kızları Leyla Süreyya’yı kucaklarına aldı.

“BEN DOĞURAMAM ARTIK”

Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan ikiliden Hazal Kaya’ya katıldığı programda “Üçüncü çocuk istiyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Bu soruya direkt ‘Hayır’ cevabını veren Kaya, açıklamasıyla herkesi gülümsetti:

“Hayır. Çünkü üçüncüde 1’i ortada kalacak. Ortanca çocuk sendromu falan zor işler. Ortanca çocuk o noktada Süreyya olacak, Süreyya’yı unuttuk mu diye ben fenalık geçiririm. Arada hormonlarım zıplıyor mu zıplıyor ama hani artık üçüncüyü ben fiziksel olarak kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Evlatlık alabiliriz, koruyucu aile olabiliriz ama ben doğuramam artık. En son fizyoterapistim belirli bir kilonun üstüne çıkmamın yasak olduğunu söyledi, belim ameliyatlı çünkü.”