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Haberler > Magazin > Kayra Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu

Kayra Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayra Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu
Kızılcık Şerbeti, Kayra Şenocak, Dizi Haber, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Kayra Şenocak, diziden ayrıldı. Şenocak, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında “Doldurdum yine heybemi gidiyorum… Bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 55. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapımdan ‘Ertuğrul’ karakterine hayat veren Kayra Şenocak ayrıldı. 

Kayra Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu - 1. Resim

“DOLDURDUM YİNE HEYBEMİ GİDİYORUM”

Dizinin ikinci sezonunda kadroya dahil olan Kayra Şenocak, hikayesi bittiği için Kızılcık Şerbeti’ne veda etti. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

“Güzel ve keyifli bir yolculuğun sonu bugün, uzun yolculukları severim ben mutlaka birilerine denk gelip bir şeyler öğrenirsin. Bu yolda da öğrendiklerim var elbet olmaz olur mu hiç… Doldurdum yine heybemi gidiyorum… Bana eşlik eden tüm yol arkadaşlarıma en çok da beni evlerinde ağırlayan siz pek tatlı Şerboculara teşekkür ediyorum… Çok yakın zamanda yeni yollarda bambaşka heyecanlarla yeniden karşılaşacağız… O zamana kadar iyi bakın kendinize…Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu.”

Kayra Şenocak, Kızılcık Şerbeti’ne veda etti: Hoşça kal Ertuğrul İslamoğlu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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