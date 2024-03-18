Aleyna neden sinir krizi geçirdi, elendi mi? Survivor Aleyna neden yok 18 Mart 2024?

Survivor All Star'da Aleyna yarışmayı bıraktı mı, sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Survivor Aleyna ada yaşantısında yaşadığı diyaloglarla gündem oldu. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu 18 Mart günü yayınlanan bölümde sinir krizi geçirdi ve dokunulmazlık yarışmasını terk etti. Survivor son bölümde Aleyna'yı ekranda görmek isteyen izleyiciler Aleyna elendi mi, Survivor Aleyna neden yok sorularına cevap arıyor. Peki, Aleyna elendi mi? Survivor Aleyna neden yok 2024? İşte yaşananlar.

Survivor izleyicileri, Survivor Aleyna neden yok, sorularını arama motorlarında sorguluyor. Survivor All Star 2024'te tansiyon yüksek dinmiyor. Survivor All Star'da Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşadığı duygusal çöküş ve sinir krizi gündem oldu. Peki, Aleyna elendi mi? Survivor Aleyna neden yok 2024?

ALEYNA ELENDİ Mİ?

Survivor Aleyna elenmedi, yarışmaya devam ediyor ancak Survivor son bölümünde yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Aleyna Kalaycıoğlu, gözyaşları içinde ve sinir krizi geçirdi. Aleyna'nın bu hali, gündem oldu. Duygusal olarak zorlu bir mücadele veren Survivor Aleyna 18 Mart günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununa çıkmadı. Aleyna'nın bu kararı takım arkadaşları tarafından hoş karşılanmadı. Aleyna Kalaycıoğlu, "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şeyde değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum. Ay beni bitirdiler ya" şeklindeki sözleriyle adada sinir krizleri geçirdi.

SURVİVOR ALEYNA KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aleyna Kalaycıoğlu 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşındı. Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi aldı ve Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandı.

Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ilk olarak Survivor 2021'de yarışmacı oldu. Başarılı bir performans sergileyen Aleyna Kalaycıoğlu, final öncesi son 8 arasına adını yazdırdı. 2024 yılında ise Survivor All Star'da kırmızı takımda mücadele veriyor.