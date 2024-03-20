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Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;da iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor bu akşam iletişim oyununu kim kazandı, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. 20 Mart Çarşamba günü ekrana gelen Survivor 2024 All Star son bölümde iletişim ödülü oyunu nefes kesti. Peki, 20 Mart Survivor iletişim oyununu kim kazandı? İşte zorlu mücadelenin detayları...

Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, sorusu bu geceki nefes kesen mücadele sonrası cevap buldu. Peki, Survivor'da 20 Mart Çarşamba iletişim ödülünü kim kazandı? Ödülü kim aldı?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor Türkiye, yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takım iletişim ödülü  için yarıştı.TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takım iletişim ödülü  için yarıştı. Son yayınlanan 64. bölümde ise  Ogeday ile Hilmi Cem, ödül oyunu sırasında anlaşmazlığa düştü tartıştı.

Survivor son bölümde iletişim ödülünü Kırmızı takımı kazandı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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