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Survivor iletişim oyununda video ödülünü mavi takım kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor iletişim oyununda video ödülünü mavi takım kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2024 All Star yarışmasında iletişim ödülünü hangi takım kazandı merak ediliyor. Yarışmacıların sosyal medya hesaplarına video atma ödülünün verilmesi heyecanlandırdı. İşte, detaylar...

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu. Bayrak yarışına giden oyunda başa baş mücadele yaşandı.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor iletişim oyununu bayrak yarışında mavi takım kazandı. Ödülü kazanan mavi takımdan Aysu, duygusal anlar yaşadı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden takım arkadaşı Nilay'ın anısına Survivor'da çekeceği video duygusal anlara neden oldu. Survivor iletişim oyununda video ödülünü mavi takım kazandı - 1. Resim

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Eleme düellosunda perşembe günü oynanacak mücadelede Survivor eleme adayı belli olacak. Eleme potasında bu hafta; Aysu, Aleyna, Berna ve Merve bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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