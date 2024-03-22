Survivor Extra canlı yayınına yorumcu olarak konuk edilen Yosun Güreli kimdir araştırılıyor. Yosun Güreli kim, kaç yaşında merak ediliyor. İşte, detaylar...

Yosun Güreli kim, kaç yaşında? Survivor Extra konuğu Yosun Güreli kimdir? Survivor Extra canlı yayınına yorumcu olarak konuk edilen Yosun Güreli kimdir araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

YOSUN GÜRELİ KİM?

Yosun Güreli, 9 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye Futbol Federasyonunda 2 dönem başkanlık yapan Avukat ve Yeminli Mavi Müşavir Hüsnü Güreli ile Asuman Güreli'nin kızı olarak tanınır. Özel Işık Lisesi'nden mezun olan Güreli, American Inter Continental University'de İşletme bölümünde mezun oldu. Ardından iki yıl İspanya'da kalarak Istituto Marangoni'de Marka Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Yosun Güreli, şu anda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışıyor.

YOSUN GÜRELİ KAÇ YAŞINDADIR?

1980 yılında doğan Yosun Güreli, 44 yaşındadır.