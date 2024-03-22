Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > Yosun Güreli kim, kaç yaşında? Survivor Extra konuğu Yosun Güreli kimdir?

Yosun Güreli kim, kaç yaşında? Survivor Extra konuğu Yosun Güreli kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yosun Güreli kim, kaç yaşında? Survivor Extra konuğu Yosun Güreli kimdir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor Extra canlı yayınına yorumcu olarak konuk edilen Yosun Güreli kimdir araştırılıyor. Yosun Güreli kim, kaç yaşında merak ediliyor. İşte, detaylar...

Yosun Güreli kim, kaç yaşında? Survivor Extra konuğu Yosun Güreli kimdir? Survivor Extra canlı yayınına yorumcu olarak konuk edilen Yosun Güreli kimdir araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

YOSUN GÜRELİ KİM?

Yosun Güreli, 9 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu.  Türkiye Futbol Federasyonunda 2 dönem başkanlık yapan Avukat ve Yeminli Mavi Müşavir Hüsnü Güreli ile Asuman Güreli'nin kızı olarak tanınır. Özel Işık Lisesi'nden mezun olan Güreli, American Inter Continental University'de İşletme bölümünde mezun oldu. Ardından iki yıl İspanya'da kalarak Istituto Marangoni'de Marka Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Yosun Güreli, şu anda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışıyor. Yosun Güreli kim, kaç yaşında? Survivor Extra konuğu Yosun Güreli kimdir? - 1. Resim

YOSUN GÜRELİ KAÇ YAŞINDADIR?

1980 yılında doğan Yosun Güreli, 44 yaşındadır. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
13. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 13. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler13. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 13. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? - HaberlerAbdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı?1 gün oruç tutmasam ne olur? - Haberler1 gün oruç tutmasam ne olur?Peaky Blinders filminin 2025 yılında çıkması bekleniyor - HaberlerPeaky Blinders filminin 2025 yılında çıkması bekleniyorMotosiklet fuarı 2024 nerede, nasıl gidilir? - HaberlerMotosiklet fuarı 2024 nerede, nasıl gidilir?Instagram çıkış yaptınız hatası neden veriyor, nasıl düzelir? - HaberlerInstagram çıkış yaptınız hatası neden veriyor, nasıl düzelir?Hayırlı Cumalar mesajları! En anlamlı, etkili 22 Mart 2024 Cuma mesajları! - HaberlerHayırlı Cumalar mesajları! En anlamlı, etkili 22 Mart 2024 Cuma mesajları!22 Mart bugün Sivas'ta okullar tatil mi? - Haberler22 Mart bugün Sivas'ta okullar tatil mi?22 Mart bugün Hakkari'de okullar tatil mi? - Haberler22 Mart bugün Hakkari'de okullar tatil mi?Ankara 22 Mart okullar tatil mi? Ankara'da bugün okullar tatil mi? - HaberlerAnkara 22 Mart okullar tatil mi? Ankara'da bugün okullar tatil mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...