Survivor Gizem elendi mi, son durum ne?
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 yarışmasında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Gizem Memiç'in Survivor'a devam edip edemeyeceği merak ediliyor. İşte, detaylar...
Dokunulmazlık oyununda ciddi bir şekilde ayağından sakatlanan Gizem'in devam edip etmeyeceği hakkında Acun Ilıcalı açıklama yaptı.
SURVİVOR GİZEM ELENDİ Mİ, SON DURUM?
Parkurda sakatlanan Gizem doktor müdahalesi sonrası oyun devam ederken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı acil durum konseyinde Gizem'in sağlık durumu hakkında, ciddi bir sakatlanma olduğunu söyledi. MR çekilerek İstanbul'la görüşüleceği ve daha sonra yarışmadaki durumuna karar verileceği söylendi.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?
Haftanın eleme adayları Aleyna, Aysu, Berna ve Merve oldu. Eleme adayları Perşembe günü eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.