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Survivor'daki kazanın faturası dudak uçuklattı! Yunus Emre'nin geliri gündem oldu

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Survivor&#039;daki kazanın faturası dudak uçuklattı! Yunus Emre&#039;nin geliri gündem oldu

Magazin Haberleri

Survivor All Star'da meydana gelen kazanın maliyeti belli oldu. Ödül oyununu kazanan kırmızı takımda Yunus Emre’nin kullandığı jet ski hakimiyetini kaybederek Nagihan'ın kullandığı jet ski'ye çarpmasının ardından Acun Ilıcalı'ya 3 milyon TL’lik hesap çıkınca Yunus Emre'nin geliri de merak edildi. İşte iddia edilen rakam...

Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından olan Survivor All Star'da tansiyon yaşanan kaza ile yükseldi. Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, oyuncularının yaşadığı kazada kullandığı jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine ilerledi. Çarpışma sonucu Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü.

'BU ADAMLA HİÇBİR ŞEY YAPILMAZ'

Korku dolu anlarda Nagihan ise 'Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum!' diyerek sert çıktı.

YUNUS EMRE NE KADAR KAZANIYOR?

Kaza sonrası Yunus Emre'nin kazancı üzerine farklı iddilar ortaya atıldı. Yunus Emre'nin Survivor'dan aylık 400 bin TL kazandığı ancak yaptığı kazanın Acun Ilıcalı'ya 3 milyon TL zarar verdiği öne sürüldü.

Düzenleyen:  - Magazin
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