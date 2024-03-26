Hatay'da katliam gibi kaza! Tır, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 26 Mart 2024 14:43 - Güncelleme: 26 Mart 2024 15:10 - Güncelleme:

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Hatay Dörtyol'da, karşı şeride geçen tır bir otomobile çarptı. Feci kazada tır otomobili adeta biçti. İlk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.