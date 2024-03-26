Hatay'da katliam gibi kaza! Tır, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Ajanslar
Hatay Dörtyol'da, karşı şeride geçen tır bir otomobile çarptı. Feci kazada tır otomobili adeta biçti. İlk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Feci kaza, Hatay'da Payas- Dörtyol kara yolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şükrü K. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ ÖLDÜ
Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar