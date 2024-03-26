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Haberler > Gündem > Hatay'da katliam gibi kaza! Tır, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var

Hatay'da katliam gibi kaza! Tır, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Hatay Dörtyol'da, karşı şeride geçen tır bir otomobile çarptı. Feci kazada tır otomobili adeta biçti. İlk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Feci kaza, Hatay'da Payas- Dörtyol kara yolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şükrü K. idaresindeki tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki otomobile çarptı.

Hatay'da katliam gibi kaza! Tır, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ ÖLDÜ

Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'da katliam gibi kaza! Tır, otomobili biçti: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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