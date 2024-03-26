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İzmir'de feci kaza! Evli çift ve 3 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de feci kaza! Evli çift ve 3 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 29 Ekim Mahallesi'nde meydana gelen feci kazada otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada evli çift ve 3 kişi daha hayatını kaybetti.

İzmir’in Buca ilçesinde, dün saat 15.00 sıralarında, 29 Ekim Mahallesi'nde kaza meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Pala, 35 VK 471 plakalı idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen Pala yönetimindeki otomobille, Meheddin B.'nin (54) kullanmış olduğu 35 HAE 28 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile Mehmet Pala'nın eşi Sevgi Pala, Meheddin B.'nin aracında bulunan Yunus B. (31) ve Doğukan G. (26) yaralandı.

İzmir'de feci kaza! Evli çift ve 3 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Pala ve Sevgi Pala çiftinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaraların hayat tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazada ölenlerin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İzmir'de feci kaza! Evli çift ve 3 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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